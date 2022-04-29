Bayram havası esti! 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi veriliyor! 30.000- ve 75.000 TL aralığında hemen alabilirsiniz!

2020 yılının başında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünya ülkelerine yayılım gösteren koronavirüs salgını, ilk yılında hemen hemen her ülkede geniş kapsamlı önlemlerin alınmasına sebep oldu. Salgından etkilenen ülkelerden biri olan ve o dönem içerisinde hem can kayıpları hem de maddi kayıplar veren Türkiye, nerede ise bir yıl boyunca sokağa çıkma yasağı kararlarını uygulamış ve o dönem içerisinde esnafların hizmet sunulmasının önüne geçilmişti.