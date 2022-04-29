Bayram havası esti! 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi veriliyor! 30.000- ve 75.000 TL aralığında hemen alabilirsiniz!

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2 yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs salgını sebebi ile işlerinde aksaklık yaşamış ve buna bağlı olarak da maddi kayba uğramış olan esnaflara, kamu kurumundan müjdeli haber geldi. KOSGEB, ilgili şartları sağlayan tüm esnaflara 3 yıl geri ödemesiz kredi hizmeti sunulacağını açıkladı. İşte KOSGEB'in yeni esnaf kredisi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları
2020 yılının başında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünya ülkelerine yayılım gösteren koronavirüs salgını, ilk yılında hemen hemen her ülkede geniş kapsamlı önlemlerin alınmasına sebep oldu. Salgından etkilenen ülkelerden biri olan ve o dönem içerisinde hem can kayıpları hem de maddi kayıplar veren Türkiye, nerede ise bir yıl boyunca sokağa çıkma yasağı kararlarını uygulamış ve o dönem içerisinde esnafların hizmet sunulmasının önüne geçilmişti.
Koronavirüs salgının daha az tahribata sebep olması amacı ile mecburen alınmış olan kapanma kararları kapsamında hizmet verememiş olan esnaflar, ciddi maddi kayıplara uğramış ve sonuç olarak aşıların bulunması ve diğer virüs tedbirlerinin alınması ile birlikte açtıkları dükkanlarda faaliyetlerin devam edebilmesi için desteğe ihtiyaç duymuşlardı.
Esnafların ihtiyaç duydukları maddi desteğe, devletin birçok kurumundan olumlu yanıt geldi. İlgili desteği sağlayacağını açıklayan kurumlardan biri de KOSGEB oldu.
KOSGEB'ten 3 Yıl Taksit Ertelemeli Esnaf Kredisi!
Geliştirdiği kapsamlı istihdam projeleri ve kredi hizmetleri ile kendi işini kurmak veya mevcut işini genişletmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kurumlardan birisi olan KOSGEB, yeni dönemde esnaflar için özel olarak bir kredi hizmeti geliştirdiğini duyurdu. KOSGEB, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.