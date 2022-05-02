10.000-15.000 ve 20.000 TL anında hesaplara geçiyor! Cep telefonu SMS ile kredi veren bankalar! ATM'den alabilirsiniz

Peş peşe açıklandı! ATM'den alabilirsiniz... Acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar genelde devayı banka kredilerinde bulur. Bu nokta da bankalara giderek uzun prosedürlerle uğraşma devri ise bundan sonra çok geride kaldı. Birçok banka, müşterilerinin kredi gereksinimlerini çok daha konforlu bir şekilde halledebilmeleri adına adımlar attı. Bu sonuçta ise bundan sonra vatandaşlar, oturdukları yerden kendi telefonları vasıtasıyla müracaat yapabilecekler.