10.000-15.000 ve 20.000 TL anında hesaplara geçiyor! Cep telefonu SMS ile kredi veren bankalar! ATM'den alabilirsiniz

Peş peşe açıklandı! ATM'den alabilirsiniz... Acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar genelde devayı banka kredilerinde bulur. Bu nokta da bankalara giderek uzun prosedürlerle uğraşma devri ise bundan sonra çok geride kaldı. Birçok banka, müşterilerinin kredi gereksinimlerini çok daha konforlu bir şekilde halledebilmeleri adına adımlar attı. Bu sonuçta ise bundan sonra vatandaşlar, oturdukları yerden kendi telefonları vasıtasıyla müracaat yapabilecekler.
Hangi bankalara SMS ile basit kredi müracaatı yapılır?
Pandemi süreci ve anında ardından yaşanan ekonomik dalgalanmalar yurttaşların nakit ihtiyacını artırdı. Bu noktada döneme giren bankalar hem verdikleri kredi miktarları hem de yöntemleri ile ilgi çekti. Bankalar şubelerde yoğunluk oluşturmamak ve müşterilerinin en basit şekilde kredilere ulaşmaları amacıyla birtakım farklılıklar yaptılar. Vatandaşların SMS yöntemini kullanarak kredi alabilecekleri bankalar ise şöyledir;
· Akbank
· Aktif Bank
· Vakıfbank
· Finansbank
· Ziraat Bankası
-Adı geride bıraktığımız bankaların SMS üzerinden müracaat amacıyla oluşturdukları numaralar ise şu şekildedir;
· Akbank amacıyla ''4425''
· Aktif Bank amacıyla ''3050''
· Vakıfbank amacıyla ''5724''
· Ziraat Bankası amacıyla ''4747''
· Finansbank amacıyla ''5030''