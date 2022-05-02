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    • Ekonomi
    • 02.05.2022 08:38
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    • 02.05.2022 08:38
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    10.000-15.000 ve 20.000 TL anında hesaplara geçiyor! Cep telefonu SMS ile kredi veren bankalar! ATM'den alabilirsiniz

    Yapılan kredi başvuruları hemen onaylanacak. Aynı süratte onaylanan oran vatandaşın direkt olarak hesabına yatırılacak. Kredini taleplerinin onaylanması üstünde ise kredi notu etkili olacak. Dolayısıyla kişilerin başvurularından evvel kredi notlarını öğrenmeleri önemlidir. Son günlerde kredi vermek konusunca pek çok değişik bankanın değişik seçenek seçenekleri döneme soktukları bilinmektedir.

    takvim.com.tr
    10.000-15.000 ve 20.000 TL anında hesaplara geçiyor! ATM’den alabilirsiniz

    Peş peşe açıklandı! ATM'den alabilirsiniz... Acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar genelde devayı banka kredilerinde bulur. Bu nokta da bankalara giderek uzun prosedürlerle uğraşma devri ise bundan sonra çok geride kaldı. Birçok banka, müşterilerinin kredi gereksinimlerini çok daha konforlu bir şekilde halledebilmeleri adına adımlar attı. Bu sonuçta ise bundan sonra vatandaşlar, oturdukları yerden kendi telefonları vasıtasıyla müracaat yapabilecekler.

    Hangi bankalara SMS ile basit kredi müracaatı yapılır?

    Pandemi süreci ve anında ardından yaşanan ekonomik dalgalanmalar yurttaşların nakit ihtiyacını artırdı. Bu noktada döneme giren bankalar hem verdikleri kredi miktarları hem de yöntemleri ile ilgi çekti. Bankalar şubelerde yoğunluk oluşturmamak ve müşterilerinin en basit şekilde kredilere ulaşmaları amacıyla birtakım farklılıklar yaptılar. Vatandaşların SMS yöntemini kullanarak kredi alabilecekleri bankalar ise şöyledir;

    · Akbank

    · Aktif Bank

    · Vakıfbank

    · Finansbank

    · Ziraat Bankası

    -Adı geride bıraktığımız bankaların SMS üzerinden müracaat amacıyla oluşturdukları numaralar ise şu şekildedir;

    · Akbank amacıyla ''4425''

    · Aktif Bank amacıyla ''3050''

    · Vakıfbank amacıyla ''5724''

    · Ziraat Bankası amacıyla ''4747''

    · Finansbank amacıyla ''5030''

        SMS ile kredi müracaatı süreci nasıl ilerler?

        Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar evvel kredi çekmek istedikleri bankayı seçmelidirler. Daha sonra telefonlarının mesaj seksiyonuna girilmelidir. Mesaj kısmına T.C. kimlik numarası yazılarak alakalı bankanın numarasına gönderilmelidir. Bu mesaj bankaya ulaşır ulaşmaz araştırma adımına geçilir. Banka, kredi talebinin olumlu ya da olumsuz sonucunu kesinlikle müşterisine iletilir. Bu nokta talebe olumlu geri dönüş alınırsa lüzumlu belgelerin tamamlanması amacıyla banka şubesine gidilmelidir.

        Talebin olumsuz sonuç vermesi halinde ise kişi, bunun unsurunu öğrenmeden yeni bir müracaat yapmamalıdır. Çoğunlukla olumsuz geri dönüşler bireyin kredi notunun makul olmamasından kaynaklıdır.
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        Haberler Ekonomi 10.000-15.000 ve 20.000 TL anında hesaplara geçiyor! Cep telefonu SMS ile kredi veren bankalar! ATM'den alabilirsiniz
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