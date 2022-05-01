Vatandaş şıkır şıkır oynadı! 0.88 faizle beklenen kampanya başladı! O banka imzayı attı, bakanlık destekli konut kredisi kampanyası müjdesi!

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş fiyatların ortaya çıkmasına sebep oldu. Hem sıfır hem de ikinci el konutların yüksek fiyatlardan satışa sunulması, kendi evinin sahibi olmak isteyen ya da evini yenilemek isteyen vatandaşların bütçelerini aştı.