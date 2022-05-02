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    • Ekonomi
    • 02.01.2022 08:37
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    • 02.05.2022 08:36
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    Bankalar müjdeyi verdi! Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflara son! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

    Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın... Kullandığınız kredilerde artı bir masraf programı olmadan 24 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek amacıyla anında müracaat yapabilirsiniz. Ziraat Bankası müjdeyi verdi; 1.69 faiz seviyesi ve 24 ay vade fırsatı ile kredi kampanyası...

    takvim.com.tr
    Masraf yok! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...

    Kullandığınız kredilerde artı bir masraf programı olmadan 24 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. İhtiyacınızı karşılamak yada nakit ihtiyacınızı gidermek amacıyla anında müracaat yapabilirsiniz. En para 75.000 TL' ye kadar kredi sunmaktadır. 1.64 faiz seviyesinda 36 ay vade olanağı uyguluyor. 75.000 TL kredi kullanmanız durumunda aylık ödeyeceğiniz meblağ 3.950,97 olacaktır. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları

    AKBANK'TAN İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

    Özel ve en çok tercih edilen bankalardan olan Akbank müşterilerine özel 1.93 faiz seviyesiyle 24 ay vade olanağıyla 10.000 TL kredi sunmaktadır.

    Akbank' ın 25.000 TL' lik sunmuş olduğu tüketici destek kredisi de bulunuyor. 36 ay vade imanıyla 1.93 faiz seviyesiyla aylık ödeyeceğiniz meblağ sayfamızda yer alıyor. 50.000 TL olan kredisinden faydalanmanız durumunda 1.93 faiz seviyesiyla 36 ay vade olanağı ile aylık ödeyeceğiniz meblağ belli oldu.

    GARANTİ BBVA İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

    Garanti BBVA' da müşterilerine 36 ay vade olanağıyla 1.99 faiz seviyesinda 15.000 TL kredi fırsatı sunmaktadır.

    25.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1.99 faiz seviyesiyla kredi sunulmaktadır.

    50.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 36 ay vadede 1.99 faiz seviyesiyla kredi sunulmaktadır. 100.000 TL kredi kullanmanız durumunda, 24 ay vadede 1.99 faiz seviyesiyla kredi sunulmaktadır.


        ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

        15.000 TL' ye kadar sunmuş olduğu gereksinim destek kredilerinde 1.94 faiz seviyesiyle 36 ay vade olanağı sunmaktadır. 15.000 TL kredi kullanmanız durumunda aylık ödeyeceğiniz meblağ açıklandı.

        İŞBANKASI İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

        75.000 TL' ye kadar kredi sunmaktadır. 1.90 faiz seviyesi ve vadeli şekilde ödeme koşuluyla. 75.000 TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vade de geri ödeyeceğiniz tutar 98.588,28 TL olacaktır.

        ENPARA İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ FIRSATLARI;

        75.000 TL' ye kadar kredi sunmaktadır. 1.64 faiz seviyesinda 36 ay vade olanağı uyguluyor. 75.000 TL kredi kullanmanız durumunda aylık ödeyeceğiniz meblağ 3.950,97 olacaktır.
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        Haberler Ekonomi Bankalar müjdeyi verdi! Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflara son! Hesabınıza anında 75.000 TL krediniz yatsın...
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