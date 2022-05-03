Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden bomba detay!

Emeklilik amacıyla aranan esas şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün miktarını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla 25 senenin geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de birtakım hallerde bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.