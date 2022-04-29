İlk 1 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği! Yoğun talep var! Faizsiz kredi müjdesi!

Ziraat Bankası tarafından yapılan ve yoğun ilgi gören kampanya uzatıldı. Bu anlamda köyüne dönmek, köyünde yaşam sürdürmek isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesi verdi! Ziraat Bankası doğrultusundan başlatılan Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında köyünde yaşam sürdürmek isteyen vatandaşlara ilk 1 yılı ödemesiz dönemli olmak üzere faizsiz kredi desteği verilecek. Kredi kullanacak vatandaşlar ilk 1 sene ödeme yapmayacak. 84 aya kadar vade olasılığı verilen faizsiz kredi en çok 150 bin TL olarak kullandırılıyor.
ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yapılan duyuru ile birinci etap müracaatlarının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son müracaat tarihi ise 12.10.2022 tarihe kadar uzatılmış durumda.
KÖYÜNE DÖNENE BÜYÜK TEŞVİK!
Hükümet kentlerden köye dönüşleri teşvik etmek hedefiyle kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ve harçlarda indirime gitti.