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    • Ekonomi
    • 30.04.2022 15:53
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    • 30.04.2022 15:53
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    İlk 1 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği! Yoğun talep var! Faizsiz kredi müjdesi!

    Köye dönüş projesi 2022 amacıyla Ziraat Bankası kolları sıvadı. Köye dönüş kredisi kampanyası başlatan Ziraat Bankası ilk 1 sene ödemesiz dönemli 7 sene vadeli, sıfır faizli tüketici kredisi veriyor! Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hoş haber. Devlet destekli Ziraat Bankası doğrultusundan kredi imkanı alıcılarını olabildiğince heyecanlandırdı. Ziraat Bankası faizsiz kredisi fırsatını kaçırmayın.

    takvim.com.tr
    Yoğun talep var! 150.000 TL faizsiz kredi desteği!

    Ziraat Bankası tarafından yapılan ve yoğun ilgi gören kampanya uzatıldı. Bu anlamda köyüne dönmek, köyünde yaşam sürdürmek isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesi verdi! Ziraat Bankası doğrultusundan başlatılan Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında köyünde yaşam sürdürmek isteyen vatandaşlara ilk 1 yılı ödemesiz dönemli olmak üzere faizsiz kredi desteği verilecek. Kredi kullanacak vatandaşlar ilk 1 sene ödeme yapmayacak. 84 aya kadar vade olasılığı verilen faizsiz kredi en çok 150 bin TL olarak kullandırılıyor.

    ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Yapılan duyuru ile birinci etap müracaatlarının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son müracaat tarihi ise 12.10.2022 tarihe kadar uzatılmış durumda.

    KÖYÜNE DÖNENE BÜYÜK TEŞVİK!

    Hükümet kentlerden köye dönüşleri teşvik etmek hedefiyle kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ve harçlarda indirime gitti.

        KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        84 ay vadeli verilebilecek 150 bin TL faizsiz kredi amacıyla aranan müracaat şartları şu şekilde:

        – Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

        – Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor ya da daha evvel küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

        – İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları durumunda de müracaatları kabul edilmez.

        – Proje kapsamında alacağı hayvanlarla eş güdümlü işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı süresince Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

        İşletmesinin olduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.

        – Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla bütün sürüsünü barındırma kapasitesi tespit edilen barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.

        – Faaliyet gösterdiği bölümde tespit edilen meralardan yararlanıyor olmalı/mera tüketimine engel durumu bulunmamalı ve/veya yıllik kaba yem gereksiniminin asgari % 50'sini yetiştirme imkânına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi amacıyla alçakta yer alan 3 maddeden 1 adedini sağlaması yeterlidir. a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem gereksiniminin asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllik kaba yem gereksiniminin asgari %50'sini yetiştiriyor olması gerekiyor.

        ZİRAAT BANKASINDAN ARICILIĞIN GELİŞİMİNE DESTEK 150 BİN TL'LİK KREDİ VERİLECEK

        Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak Ziraat Bankasının arıcılılığın gelişmesi noktasında mühim bir adım attığını belirterek, "Altın Kovan Kredisi kapsamında arıcılık konusu ile ilgili etkinlik gösteren işletmelerin sayılarının arttırılarak bu alanda üretim ve niteliğin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve seçenek gelir kaynaklarının oluşturularak çevresel kalkınmanın sağlanması hedefiyle çiftçilere 150.000 TL'ye kadar yatırım ya da işletme kredisi kullandırılacak" dedi.

        FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

        Faizsiz kredi tüketimi, banka kredilerinin geri ödenmesinde faiz işletilmeden yalnızca anapara tutarının ödenmesi işlemine denir. Faizsiz krediler bugünümüzde konut, taşıt ve gereksinim gibi finansman çeşitleri amacıyla kullanılabilir. Ancak faizsiz kredi tüketimi amacıyla belirli şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar, müracaat oluşturulan bankalara göre çeşitlilik gösterebilir.
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        Haberler Ekonomi İlk 1 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği! Yoğun talep var! Faizsiz kredi müjdesi!
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