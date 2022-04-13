Erken emeklilikte bomba formül biraz önce açıklandı! Bunları yapan çalışanlar erken emekli olabiliyor! 1800, 4500 ve 4680 prim günü...

SGK'nın kadın sigortalı çalışanlara yönelik 6 seneye kadar erken emeklilik programı devam ediyor. Çocuk sahibi bayanların yararlanabildiği bu hak sayesinde, doğum nedeniyle eksik primleri bulunanlar 2160 güne kadar borçlanarak emekliliğini öne çekebiliyor. Eksik primlerini borçlanma yolu ile kapamak isteyenlere özel fırsat gerçekleştiren doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar her bir çocuk amacıyla 2 sene olmak kaydıyla yapılabiliyor. Aranan tek koşul ise çocukların sigortadan evvel dünyaya gelmiş olması.