Erken emeklilikte bomba formül biraz önce açıklandı! Bunları yapan çalışanlar erken emekli olabiliyor! 1800, 4500 ve 4680 prim günü...

SGK'nın kadın sigortalı çalışanlara yönelik 6 seneye kadar erken emeklilik programı devam ediyor. Çocuk sahibi bayanların yararlanabildiği bu hak sayesinde, doğum nedeniyle eksik primleri bulunanlar 2160 güne kadar borçlanarak emekliliğini öne çekebiliyor. Eksik primlerini borçlanma yolu ile kapamak isteyenlere özel fırsat gerçekleştiren doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar her bir çocuk amacıyla 2 sene olmak kaydıyla yapılabiliyor. Aranan tek koşul ise çocukların sigortadan evvel dünyaya gelmiş olması.
Erkeklerde Erken Emeklilik
Emeklilik yaşının geri çekilmesi ve prim kazanma şansının elde edilmesi avantajlarını gerçekleştiren askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihinin borçlanılan gün kadar geriye çekilmesini sağlıyor. Bu sayede en azından 1 seneye kadar erken emeklilik hakkından yararlanarak erkek sigortalıların askerlik borçlanmasından faydalanması sağlanıyor. Erken emeklilikte çoğu bireyin yararlandığı bu teknik 2022 senesinde da öne çıkıyor.
Kısmı Emeklilik
Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş koşuluyla 10 sene prim ile emeklilik sağlanabiliyor. 15 sene ve 3600 prim gününü dolduranlar, 9 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olan şahıslar amacıyla erken emeklilik avantajlarını sunuyor. Söz hususu tarih ardından ise hal biraz farklı. Söz hususu olan vatandaşlarda 4500 prim ve sene koşulu da 25'e yükseliyor. Erken emeklilikte ilaveten çoğu meslek grubu amacıyla yıpranma hisseleri da öneme alınıyor.