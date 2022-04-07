SGK az önce açıkladı: Hesaplarınızı kontrol edin, binlerce TL’lik para yatmış olabilir! Aman göz ardı etmeyin

Devletin ihtiyaç sahipleri ya da diğer kategoriler altında yer alan vatandaşları için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri ve diğer nakdi hizmetler, vatandaşların isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda çağrıda bulunan devlet kurumları, yapılan yardımların ya da diğer ödemelerin unutulmuş olabileceğini ve bu nedenle de hesapların kontrol edilmesi gerektiğini duyurdular.