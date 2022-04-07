SGK az önce açıkladı: Hesaplarınızı kontrol edin, binlerce TL'lik para yatmış olabilir! Aman göz ardı etmeyin
Türkiye Cumhuriyeti bazı kurumları aracılığı ile vatandaşlara nakdi yardımlarda bulunmaktadır. Bu kapsamda vatandaşların isimlerine yatırılan yardımlar, bazı sebeplerden ötürü göz ardı edilebilmektedir. Aralarında SGK'nın bulunduğu kurumlar, olası bir ihmalkarlık durumundan kaynaklı olarak hesaplarına para yatmış olmasına rağmen haberi olmayan vatandaşlara, hesaplarını kontrol etmeleri için çağrıda bulundular.
Devletin ihtiyaç sahipleri ya da diğer kategoriler altında yer alan vatandaşları için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri ve diğer nakdi hizmetler, vatandaşların isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda çağrıda bulunan devlet kurumları, yapılan yardımların ya da diğer ödemelerin unutulmuş olabileceğini ve bu nedenle de hesapların kontrol edilmesi gerektiğini duyurdular.
SGK'dan Vatandaşlara Çağrı!
Geliştirdiği projeler ve çeşitli kategoriler altında yaptığı ödemeler ile ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına etki edecek hizmetler sunmaya devam ediyor.
Sunduğu hizmetler kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşları hesaplarını kontrol etmeye davet etti.
Yapılan açıklamalara göre Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen onlarca yardım kategorisinin, vatandaşların haberi olmadan hesaplara yatmış olabileceği ve ilgili yardım tutarlarının hesaplarda öylece bekliyor olabileceği bilgisi kaydedildi.