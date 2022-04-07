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    • Ekonomi
    • 08.04.2022 10:11
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    • 08.04.2022 10:12
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    Tek tıkla sorgula hemen al! Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan destek paraları!

    Milyonlarca çalışan erkek ve kadınlar için SGK tarafından verilen ödemeler bulunmaktadır. Bu ödemeler haktır ve alınması gerekir. Bu ödemelerden birtakımları direkt olarak hesaplara yatarken birtakım ödemeler amacıyla müracaat yapılması gerek. Bunun dışında detaylı kurumların ödemeleri PTT'den ödenirken Aile Bakanlığı'da ödeme veren kurumlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bütün devlet kurumlarının dışında bankalarda da unutulan paralar da var olabilir.

    takvim.com.tr
    SGK ve PTT’de unutulan destek paraları! Tek tıkla sorgula hemen al

    SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan paranız olabilir. Vatandaşların hemen bu ödemeleri kontrol etmesi önemlidir. Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette çoğu para sahipleri doğrultusundan alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri doğrultusundan unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor.

    Devlette unutulan para yardımları nasıl geri alınabilir?

    SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

    Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden oluşturulan muhtaç vatandaşa destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak milyonlarca vatandaşın bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine sebep oluyor.

    AİLE BAKANLIĞI DESTEKLERİ

    Doğum Parası

    Ödemeler çocuk sayısına göre 300 TL ile 600 TL arasında değişir. Başvurular genellikle kimlik çıkarılırken yapılır.

    Yaşlı Maaşı

    65 yaş üzeri vatandaşlara 1804 TL maaş verilir.

    Engelli Maaşı

    Engel oranına göre vatandaşlara 864 TL ve 1298 TL ödeme verilir.

        İşe Başlama Parası

        Sosyal yadım alanlar iş başvurusunda bulunduğunda 425 TL masraf parası verilir.

        Doğalgaz Desteği

        450 TL'den 1100 TL'ye kadar doğalgaz desteği verilir.

        Elektrik Yardımı

        103 TL'den 206 TL'ye kadar elekrik tüketim desteği verilir.

        SGK TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

        Çeyiz Parası Ödemesi

        SGK evlenecek olan genç kızlara çeyiz parası ödemesi yapar. Bu ödeme yetim maaşı alacak kızların evlenmeye karar vermeleri durumunda ödenir. Ödemeler 24 maaş tutarında yapılır başvurular SGK'ya yazılı iletilir.

        SGK İş Görememezlik Parası

        SGK mesleki hastalığa yakalanan, işyerinde hastalanan vatandaşlara ödeme yapar. Başvurular işveren tarafından yapılır. İş Görememezlik yada Rapor Parası olarak bilinen ödemeler için sağlık raporu gereklidir.

        Emekli Olamayanlara Toplu Para

        SGK emekli olamayanlara toplu para ödemesi yapar. Gün ve yaş şartını sağlamış olanlar özel başvuru koşullarını sağlamaları durumunda SGK'ya ödemiş oldukları primlerin toplu iadesi için başvuru yapabilirler.

        Cenaze Parası

        Sigortalı bir kişi vefat ettiği zaman geride kalan yakınlarına tek seferlik yardım parası ödenir. Ödemeler ilk önce eş çocuklara yapılır.
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        Kasaba doktoru
        Haberler Ekonomi Tek tıkla sorgula hemen al! Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan destek paraları!
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