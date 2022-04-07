Tek tıkla sorgula hemen al! Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan destek paraları!

SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan paranız olabilir. Vatandaşların hemen bu ödemeleri kontrol etmesi önemlidir. Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette çoğu para sahipleri doğrultusundan alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri doğrultusundan unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor.
Devlette unutulan para yardımları nasıl geri alınabilir?
SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden oluşturulan muhtaç vatandaşa destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak milyonlarca vatandaşın bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine sebep oluyor.
AİLE BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Doğum Parası
Ödemeler çocuk sayısına göre 300 TL ile 600 TL arasında değişir. Başvurular genellikle kimlik çıkarılırken yapılır.
Yaşlı Maaşı
65 yaş üzeri vatandaşlara 1804 TL maaş verilir.
Engelli Maaşı
Engel oranına göre vatandaşlara 864 TL ve 1298 TL ödeme verilir.