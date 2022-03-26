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    • SGK
    • 27.03.2022 10:22
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    • 27.03.2022 10:23
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    Maaş derdi de yok! 4500 gün prim ödeyenlere müjde! Tek dilekçe yeterli! Aylık 2.500 TL verilecek

    SGK emeklilik dilekçesi veren tüm erkek ve bayan çalışanlarda ilk olarak vatandaşın hakları olur. Genellikle işe giriş tarihine göre yaş özelliğinden emeklilik şartı ile normal koşullar belirleniyor. Dolayısıyla emeklilik dilekçesini veren çalışanın normal emeklilik şartları inceleniyor. Böylece emekli olunup olunamayacağına dair genel bir bilgilendirme de yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Tek dilekçe yeterli! Aylık 2.500 TL verilecek

    2022 senesiyle birlikte emeklilik dilekçesi 4500 gün prim koşuluyla veriliyor. Toplamda 4500 prim günü olan çalışan sigortalılık yaş ve gün koşulu ile erken emekli olabiliyor. Bu husus bugünümüzde yüz binlerce vatandaşın gündeminde olan bir konudur. Erken emekli olacak olan vatandaşlar bağlamında amacıyla alternatif seçeneklerden birisi de 4500 gün koşuludur. Peki, SGK emeklilik müracaat dilekçesi nasıl verilecek? İşte detaylar!

    SGK emeklilik müracaat dilekçenizi verirken, kesinlikle doğru ve tam bir şekilde bilgi verdiğinize ilgi etmeniz şarttır. Bu kapsamda çeşitli bir değerlendirme prosedürü yapılıyor. Bu koşullar çalışan vatandaşlara özel olarak belirlenir. Prim gün ödeme şartı, sigortalı gün şartı, ve yaş şartıdır. Dolayısıyla bu ilkelerin tamamının makul bulunması halinde SGK dilekçesine onay verilir.

    Ardından ise vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ancak çalışan vatandaş SGK emeklilik primi şartlarını sağlamıyorsa vatandaşlara maaş verilmez. Çalışanların bu tarz hallere aynı vakitte itiraz hakları bulunuyor. İlgili kurumlara çalışanlar itiraz dilekçesinde bulunabilir. Ancak itirazın olumsuz olarak sonuç vermesi halinde vatandaşın emekliliği yaş haddi üzerinden hesaplanacaktır.

        Aylık Maaşı 2500 TL

        Yaş koşuluna bağlı olarak emekli olan vatandaşlara SGK vatandaşlara özel maaşlar bağlıyor. Ancak normal emeklilikte ödenen primlerden daha düşük düzeyde ödemeler bulunduğu amacıyla maaşlarda kesintiler olabiliyor. Ancak son alınan karar ile emeklilerin aylık maaşları 2022 senesinde en az 2500 TL seviyesinde maaş alacaklar şeklinde işlemler kararlaştırıldı. Sonuç olarak en düşük, taban emekli maaşı 2500 TL olarak bakanlık doğrultusundan kararlaştırıldı. Erken emeklilikte bilhassa 1999 başta olmak üzere 2008 ve 2022 yılları çok mühim tarihlerdir.
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        Haberler SGK Maaş derdi de yok! 4500 gün prim ödeyenlere müjde! Tek dilekçe yeterli! Aylık 2.500 TL verilecek
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