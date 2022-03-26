Maaş derdi de yok! 4500 gün prim ödeyenlere müjde! Tek dilekçe yeterli! Aylık 2.500 TL verilecek

Aylık Maaşı 2500 TL

Yaş koşuluna bağlı olarak emekli olan vatandaşlara SGK vatandaşlara özel maaşlar bağlıyor. Ancak normal emeklilikte ödenen primlerden daha düşük düzeyde ödemeler bulunduğu amacıyla maaşlarda kesintiler olabiliyor. Ancak son alınan karar ile emeklilerin aylık maaşları 2022 senesinde en az 2500 TL seviyesinde maaş alacaklar şeklinde işlemler kararlaştırıldı. Sonuç olarak en düşük, taban emekli maaşı 2500 TL olarak bakanlık doğrultusundan kararlaştırıldı. Erken emeklilikte bilhassa 1999 başta olmak üzere 2008 ve 2022 yılları çok mühim tarihlerdir.