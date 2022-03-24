✍25 yıl 5900 prim günü ile emeklilik! 📣EYT’de yaş ve prim şartı… 👉Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kısmi emeklilik formülü…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken emekli olacağı tarihi büyük bir merakla bekleyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartlarını taşıması durumunda bu hakkı elde ediyor ve EYT'de yaş ve prim şartı, diğer tüm formülleri öğrenmek isteyenler Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kısmi emeklilik formülü hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki 25 yıl 5900 prim günü ile emeklilik mümkün mü? EYT kanunu için sene sonu beklenirken geçmişte sigortasız çalışması bulunanların emeklilik yolu açılmış olacak. İşte ayrıntılar!
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor ve milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespitiyle ispat edenlerin düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyor ve kanunun çıkması için ise seni sonu bekleniyor. EYT'de yaş ve prim şartı ve kısmı emeklilik formülü hakkında araştırmalar hız kazandı. SGK şartlarında işe başlanan tarih ve ödenen primler büyük önem taşıyor. Peki 25 yıl 5900 prim günü ile emeklilik mümkün oluyor mu?
EMEKLİLİĞİ UZAYANLAR
EYT yasasının; 8 Eylül 1999'dan evvel sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 sene arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak amacıyla aranan şartlardan, sigortalılık zamanı ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.
İşte EYT'den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:
Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?
Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027'de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).