12 milyon emekliye müjde o tarih işaret edildi! Flaş gelişme rakamlar ifşa olmaya başladı! Asgari ücret kadar artış: 4 bin 253 lira...

Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Yılda iki kez ödenen ikramiyelere her yıl belirli oranda zam yapılıyor. Bu yıl da Ramazan Bayramı'na az bir süre kala yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş ne kadar ikramiye alacaklarını merak etmeye başladı. Yeni emekli olanlar ve dul-yetim aylığı alanlar da yararlanabilecek. Herkese eşit miktarda ödeme yapılacak. Yani emeklinin maaşı ne kadar olursa olsun her emekliye aynı zamlı ikramiye yatırılacak. 4 formül üzerinde duruluyor. Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri için o rakamlar konuşuluyor. İşte detaylar...