SGK 18 aylık maaş veriyor! SSK, Bağkur fark etmiyor, 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formül ortaya çıktı! O kişilere hemen maaş bağlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı.18 ay boyunca maaş bağlanıyor. Tüm çalışanlar için geçerli olacak. İhtiyaç doğması durumunda SGK'ya başvuranlara aylık bağlanacak. Bilindiği üzere, çalışma hayatına başlayan herkes bir süre sonra emeklilik hayali kuruyor. Sigortalı çalışırken çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlere malûl aylığı bağlanıyor. İşte merak edilenler...