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Haberler Ekonomi SGK 18 aylık maaş veriyor! SSK, Bağkur fark etmiyor, 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formül ortaya çıktı! O kişilere hemen maaş bağlanıyor

SGK 18 aylık maaş veriyor! SSK, Bağkur fark etmiyor, 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formül ortaya çıktı! O kişilere hemen maaş bağlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop ve cerrahi işlemlerinden ilave ücret almayan SGK, hastalığa yönelik koruyucu sağlık hizmetinden malullük aylığına kadar birçok alanda vatandaşa yardımcı oluyor. Bu kapsamda 18 aya kadar malullük aylığı imkanı sağlanıyor. Peki, 18 aylık maaş nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar!

takvim.com.tr
25.03.2022 18:17 - Son Güncelleme: 25.03.2022 18:34
SGK tarafından 18 aylık maaş veriliyor! 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formülleri çoğu kişi bilmiyor! SGK o kişilere hemen maaş bağlıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı.18 ay boyunca maaş bağlanıyor. Tüm çalışanlar için geçerli olacak. İhtiyaç doğması durumunda SGK'ya başvuranlara aylık bağlanacak. Bilindiği üzere, çalışma hayatına başlayan herkes bir süre sonra emeklilik hayali kuruyor. Sigortalı çalışırken çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlere malûl aylığı bağlanıyor. İşte merak edilenler...

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SGK tarafından 18 aylık maaş veriliyor! 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formülleri çoğu kişi bilmiyor! SGK o kişilere hemen maaş bağlıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser nedeniyle önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

SGK tarafından 18 aylık maaş veriliyor! 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formülleri çoğu kişi bilmiyor! SGK o kişilere hemen maaş bağlıyor...

Kanser tedavisinde ilave ücret almayan, 822 ilacın bedelini karşılayan SGK, 18 aya kadar malullük aylığı imkanı da sağlıyor.

SGK tarafından 18 aylık maaş veriliyor! 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formülleri çoğu kişi bilmiyor! SGK o kişilere hemen maaş bağlıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser nedeniyle önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

SGK tarafından 18 aylık maaş veriliyor! 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formülleri çoğu kişi bilmiyor! SGK o kişilere hemen maaş bağlıyor...

Kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop ve cerrahi işlemlerinden ilave ücret almayan SGK, hastalığa yönelik koruyucu sağlık hizmetinden malullük aylığına kadar birçok konuda destek sağlıyor.

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