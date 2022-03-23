7'den 70'e herkese veriliyor! E- DEVLET, PTT, VGM, İŞKUR, SGK duyurdu: Benim yoktur deyip almayanlar! 1.250 TL- 6.000 TL - 12.000 TL biriken paranıza şimdi kavuşun!

Yeni seneyle birlikte destek ve yardım ödemelerinde yapılan tutarda da artış yaşandı. Ödenecek yeni zamlı tutarlar kalem kalem hesaplanarak vatandaşlara duyurulmuştu. Ancak devletin vatandaşlara yaptığı yardımları almayı unutmuş olabilirsiniz. Bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Müracaatların onaylanması halinde ödemeler PTT ya da banka şubelerinden direkt olarak çekilebiliyor. Haberimizin içerisinden bu destekleri kontrol edebilirsiniz. İşte merak edilenler...