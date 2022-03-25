Bu yıllarda işe girenler! EYT için beklenen sır ortaya çıktı! Yasa çıkmadan EYT'li olma ve erken emeklilik şansınız var
Emeklilikle alakalı son senelerde çoğu yeni çalışma yapılmaya devam ediyor. Emeklilik konusu ile alakalı en sık gündeme gelen konular arasında yer alan EYT'de ise yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilik prim ödemelerini gerçekleştirmelerine karşın yaş şartını bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 2022 senesinde gelecek EYT açıklamasına çevrildi. Hükümetin EYT konusu ile alakalı çalışma yapılacağına dair yeni sinyaller vermesi ise bu alanda beklentileri iyice artırmış durumda. EYT yasasının ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı ise merakla bekleniyor. Peki, EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte EYT'de son durum
25.03.2022 08:56 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:05
EYT'de son durum araştırılmaya devam ediyor. Yeni birçok formülün 2022 yılının ilk aylarında ortaya çıkması EYT mağduriyeti yaşayan çok sayıda vatandaşı heyecanlandırmıştı. EYT'de kesintili emeklilik ve 3600 günden emeklilik gibi çeşitli formüllerin de ortaya çıkması EYT yasasının kapsamının nasıl olacağı sorusunun da çok sık gündeme gelmesine neden oldu.
👉EYT Kimleri Kapsıyor?
Kamuoyu gündemine çözüm beklentisinin en yoğun olduğu konulardan biri olan EYT'de yeni bir düzenleme yapılması halinde kimleri kapsayacağı sorusu merak ediliyor.