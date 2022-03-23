Bir yolu daha var! Duyan şaşkın! Yaş şartsız emeklilik 2 şekilde mümkün SGK mevzuatında yeri var

2022 senesi SGK mevzuatında yaş koşulsuz erken emeklilik amacıyla 2 teknik bulunuyor. Çalışanların eksik şartlarla emeklilik hakkı elde edebilmeleri amacıyla ise 3 değişik teknik bulunuyor. Emeklilik hayali kuranlar amacıyla SGK'nın sunmuş olduğu emeklilik haklarını, nasıl ve hangi hallerde geçerli olduğunu, çalışanların kesinlikle bilmesi gereken meşru düzenlemeleri veriyoruz.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ETMEN
Emeklilik yaşı hesaplamada uygulanan en temel şart işe giriş tarihi. İlk işe giriş, ilk sigorta başlangıç tarihi 1999 yılından önce ise emeklilik yaşı tarihe göre 49 50'ye kadar düşüyor. Ancak 1999-2002, 2002-2008 ve 2008 sonrası dönemler için bu şartı artıyor. En son ise 65 yaşında emeklilik şartı uygulanacak.
2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:
En az 10 yıl sigortalı olmak,
En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,
Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,
4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,
4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,
4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması