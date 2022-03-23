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    • SGK
    • 24.03.2022 08:33
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    • 24.03.2022 08:33
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    Bir yolu daha var! Duyan şaşkın! Yaş şartsız emeklilik 2 şekilde mümkün SGK mevzuatında yeri var

    SGK tarafından emeklilik bekleyenlere büyük müjde! SGK, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatlarına devam edemeyecek durumda olan çalışanlara emeklilik hakkı hususu ile alakalı büyük bir kolaylık sağlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Ancak emekli olabilmek hedefiyle belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı durumlarda ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik imkanı tanınıyor. Kimler erken emeklilik hakkını kazanabilir? Erken emeklilik hedefiyle geçerli olan hastalıklar nelerdir? İşte erken emeklilik hedefiyle merak edilen tüm ayrıntılar… Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen bireylerin sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Duyan şaşkın! SGK’dan erken emeklilik müjdesi!

    2022 senesi SGK mevzuatında yaş koşulsuz erken emeklilik amacıyla 2 teknik bulunuyor. Çalışanların eksik şartlarla emeklilik hakkı elde edebilmeleri amacıyla ise 3 değişik teknik bulunuyor. Emeklilik hayali kuranlar amacıyla SGK'nın sunmuş olduğu emeklilik haklarını, nasıl ve hangi hallerde geçerli olduğunu, çalışanların kesinlikle bilmesi gereken meşru düzenlemeleri veriyoruz.

    ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ETMEN

    Emeklilik yaşı hesaplamada uygulanan en temel şart işe giriş tarihi. İlk işe giriş, ilk sigorta başlangıç tarihi 1999 yılından önce ise emeklilik yaşı tarihe göre 49 50'ye kadar düşüyor. Ancak 1999-2002, 2002-2008 ve 2008 sonrası dönemler için bu şartı artıyor. En son ise 65 yaşında emeklilik şartı uygulanacak.

    2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

    Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:

    En az 10 yıl sigortalı olmak,

    En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,

    Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,

    4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,

    4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,

    4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması

        2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

        Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:

        Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)

        Epilepsi

        Demans

        Beyin tümörleri

        Parkinson sendromu

        Serebral palsi

        Multiple Skleroz (MS)

        Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

        Şizofreni

        Bipolar bozukluk

        Görme azlığı

        Retina kanamaları

        Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

        Anemi

        Kol, bacak gibi organ kaybı

        Behçet hastalığı

        Gastrointestinal kanamalar

        Karaciğer sirozu

        Karaciğer nakli

        Kalp yetmezliği

        Kalp kapak hastalıkları

        Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

        Solunum sistemi hastalıkları

        Kalp nakli

        Böbrek nakli

        Akciğer nakli

        Tüberküloz

        AIDS

        YAŞ ŞARTIYLA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ

        Yaş şartıyla emeklilik formülleri yaş haddi ile emekliliktir. Bu emeklilik yöntemlerinde yaş şartı uygulanır ancak eksik primle daha kısa sürede emekli olunması sağlanır. Yaş şartını sağlayan prim yüzünden emekli olamayanlar bu şekilde emekli olabilirler.

        15 Yılda Emeklilik; En avantajlı emekliliktir. 3600 gün, 15 yıl sigortalılık şartıyla ve 1999 Eylül öncesinde işe girmiş olmak koşuluyla uygulanır.

        25 Yılda Emeklilik: 1999 sonrası 2008 öncesi işe girenler için 4500 gün, 2008 sonrası işe girenler için ise 5400 gün şartıyla başvuru yapılır.

            Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;

            * Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.

            * Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.

            * Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.
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