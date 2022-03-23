Bir yolu daha var! Duyan şaşkın! Yaş şartsız emeklilik 2 şekilde mümkün SGK mevzuatında yeri var

YAŞ ŞARTIYLA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ

Yaş şartıyla emeklilik formülleri yaş haddi ile emekliliktir. Bu emeklilik yöntemlerinde yaş şartı uygulanır ancak eksik primle daha kısa sürede emekli olunması sağlanır. Yaş şartını sağlayan prim yüzünden emekli olamayanlar bu şekilde emekli olabilirler.

15 Yılda Emeklilik; En avantajlı emekliliktir. 3600 gün, 15 yıl sigortalılık şartıyla ve 1999 Eylül öncesinde işe girmiş olmak koşuluyla uygulanır.

25 Yılda Emeklilik: 1999 sonrası 2008 öncesi işe girenler için 4500 gün, 2008 sonrası işe girenler için ise 5400 gün şartıyla başvuru yapılır.