Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak!
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarını artıracak yeni düzenlemelerde! 2022 yılında emeklilere yönelik yapılan birçok yeni çalışma ile çeşitli kazanımlar elde eden çok sayıda vatandaş ise çalışırken emekli aylıklarını nasıl artırabileceklerini araştırmaya başladı. Emekli maaşını yükselten birçok uygulama olmasına rağmen çok az kişi bu yöntemlere başvuruyor. Ortaya çıkan yeni detaylara göre, son 3,5 yılda SGK'ya mevcut yılın tavan fiyatı üzerinden kazanç bildiren emeklilerin maaşlarında artış yapıldığı belirlendi. Peki, emekli maaşını artırma yöntemleri neler?
23.03.2022 10:05 - Son Güncelleme: 23.03.2022 10:05
Geçmişte asgari ücret üzerinden yatırılmış olsa bile tavandan bildirilen her ay için emekli maaşı artırılabiliyor. Ortalama aylık olarak 50 – 60 TL artırılmasını sağlayan bu yöntem birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Tavandan bildirilen kazançlar için 3,5 yılda emeli aylığını yaklaşık 750 TL'ye kadar yükseltebildiği aktarıldı.
Maaşın Tavandan Yatması Emekli Aylığı Nasıl Yükseliyor?
Emekli aylıkları hesaplanırken uygulanan en basit formül: ''Aylık kazanç x aylık bağlamam oranı'' olarak yapılmaktadır. Buna göre son 3,5 yıl baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafına, bu yıl için belirlene 37 bin 530 TL tavan fiyat bildirimi ile emekli aylığı yükselebiliyor.