Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak!

Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK'ya bildirim yapılması yeterli olacak!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarını artıracak yeni düzenlemelerde! 2022 yılında emeklilere yönelik yapılan birçok yeni çalışma ile çeşitli kazanımlar elde eden çok sayıda vatandaş ise çalışırken emekli aylıklarını nasıl artırabileceklerini araştırmaya başladı. Emekli maaşını yükselten birçok uygulama olmasına rağmen çok az kişi bu yöntemlere başvuruyor. Ortaya çıkan yeni detaylara göre, son 3,5 yılda SGK'ya mevcut yılın tavan fiyatı üzerinden kazanç bildiren emeklilerin maaşlarında artış yapıldığı belirlendi. Peki, emekli maaşını artırma yöntemleri neler?

takvim.com.tr
23.03.2022 10:05 - Son Güncelleme: 23.03.2022 10:05
Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK’ya bildirim yapılması yeterli olacak!

Geçmişte asgari ücret üzerinden yatırılmış olsa bile tavandan bildirilen her ay için emekli maaşı artırılabiliyor. Ortalama aylık olarak 50 – 60 TL artırılmasını sağlayan bu yöntem birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Tavandan bildirilen kazançlar için 3,5 yılda emeli aylığını yaklaşık 750 TL'ye kadar yükseltebildiği aktarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK’ya bildirim yapılması yeterli olacak!

Maaşın Tavandan Yatması Emekli Aylığı Nasıl Yükseliyor?

Emekli aylıkları hesaplanırken uygulanan en basit formül: ''Aylık kazanç x aylık bağlamam oranı'' olarak yapılmaktadır. Buna göre son 3,5 yıl baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafına, bu yıl için belirlene 37 bin 530 TL tavan fiyat bildirimi ile emekli aylığı yükselebiliyor.

Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK’ya bildirim yapılması yeterli olacak!

SSK veya Bağ Kur kapsamında olunması durumda herhangi bir değişikliğe de neden olmuyor.

Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK’ya bildirim yapılması yeterli olacak!

Geçmiş dönemde asgari ücret üzerinden yatmış olsa da tavandan bildirilen her ay için emekli aylığında yaklaşık 50 lira gibi bir artış görülebiliyor.

Bu yöntemle SGK-SSK emekli ayığı yükseliyor! Tam tamına 750 TL birden... SGK’ya bildirim yapılması yeterli olacak!

Söz konusu 3,5 yıllık sürede ise emekli aylığında toplamda 750 TL'ye kadar bir artış yapılması mümkün hale gelebiliyor.

SON DAKİKA