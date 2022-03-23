📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları sağlayan kişilere erken emeklilik hakkı tanıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler dilekçesini yazarak SGK'ya başvuruyor ve istenilen şartları karşılaması dahilinde bu hakkı elde edebiliyor. Bir günlük borçlanma bile emekliliğinizi erkene almanızı sağlayabiliyor. 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarih öne çekilebiliyor. Erken emeklilikte askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili de merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.