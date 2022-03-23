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Haberler Ekonomi 📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

Milyonlarca çalışanın hayali rahat bir yaşlılık hayatı yaşamaktır ve emekli olacağı tarihi sık sık araştırıyorlar. Bu hakka daha erken kavuşmanın formüllerini araştıranlar borçlanma ile emeklilik tarihini öne çekebiliyor, tabii bunun için belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün, dilekçenizi yazarak SGK'ya başvurmayı unutmayın. Bir günlük borçlanma bile yeterli oluyor. Erkeklerde askerlik kadınlarda ise doğum borçlanması erken emeklilikte yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar!

23.03.2022 14:06 - Son Güncelleme: 23.03.2022 14:06
📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları sağlayan kişilere erken emeklilik hakkı tanıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler dilekçesini yazarak SGK'ya başvuruyor ve istenilen şartları karşılaması dahilinde bu hakkı elde edebiliyor. Bir günlük borçlanma bile emekliliğinizi erkene almanızı sağlayabiliyor. 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarih öne çekilebiliyor. Erken emeklilikte askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili de merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

👉Hizmet Borçlanması ile Erken Emeklilik!

Askerlik görevini sigortalı olarak çalışmadan evvel yapanlar prim günü eksik olmadığı halde borçlanma yoluna giderek emekliliğe hak kazanabiliyor.

📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

Sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadın sigortalılar için veya farklı durumlara ilişkin hizmet borçlanmaları da sigortalıların borçlanma yaparak erken emeklilik hakkından yararlanmasını sağlamaktadır.

📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

Çalışırken doğum veya askerlik borçlanması gibi uygulamalara başvurmak maliyetlerin de düşürülmesini saplıyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri primleri gelir vergisine esas kazançlarından da düşülüyor.

📢Emekliliğinizi 1 yıl erkene çekmeniz mümkün! ✍Dilekçenizi yazarak SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bir günlük borçlanma bile…

👉Hizmet Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

SGK hizmet borçlanması temelde tüm sigortalılar tarafından kullanılabilen bir hizmettir. Çalışılmayan sürelerdeki eksik primlerin satın alınması olarak da tanımlanabilecek bu uygulama, hak sahiplerinin de borçlanma yoluna gitmesine izin vermektedir.

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