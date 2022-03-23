İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

Ancak söz hususu uygulamadan yararlanarak erken emeklilik fırsatı elde etmek isteyen kişilerin geçmişten kalan rastgele bir SGK prim borcu bulunmaması gerekmektedir. Genellikle rastgele bir sigortası olmayan kişilerin genel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla otomatik olarak başlayan GSS borçları vakit içerisinde emeklilik önünde engel teşkil edebiliyor. Bu tip problemler ile karşılaşmadan isteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan ya da 30 günden az çalışmış, bir işverene bağlı çalışan vatandaşların bu hizmetten işe gitmeye lüzum olmadan kalmadan yararlanması sağlanacak.