İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

İsteğe bağlı sigorta kapsamında hem sıhhat hizmetlerinin devam ettirmek hem de emekli olma fırsatı elde etmek isteyen vatandaşlar amacıyla SGK yeni uygulamalar döneme sokmaya devam ediyor. Ayda 1.444 TL prim ödemesi yapan herkes emeklilik amacıyla 5.400 prim gününü doldurarak emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında Mayıs 2008 ve ardından ilk sigorta başlangıcı oluşturulan vatandaşların 63 yaşını doldurması gerekecek. SGK'nın basit emeklilik fırsatından yararlanmak amacıyla kişilerin yalnızca Türkiye'de ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.
İkametin vatan dışına alınması durumunda isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da sona erecektir. Bu haktan rastgele bir sigortalılık kolunda aktif olarak çalışanlar yararlanamayacaktır. Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak.
Çalışma Şartı Olmadan Emeklilik Mümkün
SGK doğrultusundan isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın basitçe emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün adedi ve aylık makul prim ödeme miktarı ile işe gitmeye lüzum kalmadan emeklilik sağlanacak.