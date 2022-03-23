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    • SGK
    • 23.03.2022 13:45
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    • 23.03.2022 13:45
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    İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

    SGK emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu seçenek teknik sunmaya devam ediyor. 5.400 prim gün adedi ile emeklilik avantajlarından yararlanmak olası duruma geldi. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden bile düşük miktarda prim ödeyerek bütün kişilerin emekli olmalarının yolu açıldı. Hem de memurluktan ayrılanların da bu uygulamadan yararlanması sağlanacak. İşte emekli olmanın en basit yolu…

    takvim.com.tr
    İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! 5400 günle emeklilik yaş hesabı!

    İsteğe bağlı sigorta kapsamında hem sıhhat hizmetlerinin devam ettirmek hem de emekli olma fırsatı elde etmek isteyen vatandaşlar amacıyla SGK yeni uygulamalar döneme sokmaya devam ediyor. Ayda 1.444 TL prim ödemesi yapan herkes emeklilik amacıyla 5.400 prim gününü doldurarak emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında Mayıs 2008 ve ardından ilk sigorta başlangıcı oluşturulan vatandaşların 63 yaşını doldurması gerekecek. SGK'nın basit emeklilik fırsatından yararlanmak amacıyla kişilerin yalnızca Türkiye'de ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.

    İkametin vatan dışına alınması durumunda isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da sona erecektir. Bu haktan rastgele bir sigortalılık kolunda aktif olarak çalışanlar yararlanamayacaktır. Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak.

    Çalışma Şartı Olmadan Emeklilik Mümkün

    SGK doğrultusundan isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın basitçe emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün adedi ve aylık makul prim ödeme miktarı ile işe gitmeye lüzum kalmadan emeklilik sağlanacak.

        Ancak söz hususu uygulamadan yararlanarak erken emeklilik fırsatı elde etmek isteyen kişilerin geçmişten kalan rastgele bir SGK prim borcu bulunmaması gerekmektedir. Genellikle rastgele bir sigortası olmayan kişilerin genel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla otomatik olarak başlayan GSS borçları vakit içerisinde emeklilik önünde engel teşkil edebiliyor. Bu tip problemler ile karşılaşmadan isteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan ya da 30 günden az çalışmış, bir işverene bağlı çalışan vatandaşların bu hizmetten işe gitmeye lüzum olmadan kalmadan yararlanması sağlanacak.

        İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ayda 1.444 TL ödeyerek, 5.400 prim gününden emekli olma şansının yanı sıra vatandaşlar borçlanma yöntemlerine müracaat ederek da erken emeklilik fırsatı elde edebiliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu yöntemler arasında erkekler amacıyla askerlik ve kadınlar amacıyla doğum borçlanması yöntemleri ciddi sürelerde emekli olmanın önünü açmaya başladı.

        Kadınlarda 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatının sunulduğu (3 çocuk sahibi olanlar amacıyla) doğum borçlanması erken emeklilik amacıyla mühim bir uygulama. Erkeklerde ise askerlik ve sigortalılık tarihlerine göre 2 seneye kadar erken emeklilik fırsatı doğuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan ilaveten değişik tip borçlandırma yöntemleri ve yapılandırma hizmetleri erken emeklilik amacıyla mühim fırsat sağlamaya devam ediyor.
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        Haberler SGK İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?
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