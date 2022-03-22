SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı mensupları EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! 8 formülle erken emeklilik yolu göründü! Bu yıllarda işe girenler...
Erken emeklilik her çalışanın mutlak hayalidir. İş hayatının son aşamalarına ulaşan vatandaşlar maaşlarının yanı sıra erken emekli olmanın da yollarını araştırıyor. Haberimizde erken emeklilik rehberine dair 8 formülden bahsettik. Bilindiği gibi, SGK emeklilikte sigorta koluna, başlangıç tarihine, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı şartlarda bunlara gerek kalmadan ve erken emekli olunabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler!
22.03.2022 21:10 - Son Güncelleme: 22.03.2022 21:10
Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlarda çalışan kişilere erken emeklilik imkanı da sağlanabiliyor. Bunlar arasında anneye doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden 45 meslek ve engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik sağlanıyor. İşte erken emeklilik için 8 formül!
Her çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte emekliliğin 8 formülü...