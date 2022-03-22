SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı mensupları EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! 8 formülle erken emeklilik yolu göründü! Bu yıllarda işe girenler...

Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlarda çalışan kişilere erken emeklilik imkanı da sağlanabiliyor. Bunlar arasında anneye doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden 45 meslek ve engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik sağlanıyor. İşte erken emeklilik için 8 formül!