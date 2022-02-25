SGK (SSK) erken emeklilikte hizmet tespiti detayı! Erken emeklilik için yeni formül gün yüzüne çıktı! Kimse bilmiyordu!

Erken emeklilik hayali kuranlar amacıyla çoğu yeni ayrıntı meydana çıktı. Emeklilik amacıyla lüzumlu prim gün adedinin eksik ya da bildirilmemesi durumunda yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yeni çalışmalar yapılıyor. Primi eksik ya da bildirilmeyenler amacıyla başlayan hizmet belirlenmesi ile bu problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. İşte emeklilikte mağduriyetleri giderecek hizmet belirlenmesi ayrıntıları…
İlk işe giriş tarihi bilhassa emeklilik amacıyla öneme alınan en esas unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Yasalarda oluşturulan düzenlemeler nedeniyle prim ve yaş şartları da değişiklik gösteriyor. Genellikle primleri geç bildirilenlerin emeklilik hakkı amacıyla alakalı kurumlara başvuru ederek eksik primlerinin teşhis edilecek haklarını almaları olası duruma getirilmiştir.
Borçlanma Yoluyla Eksik Primler Tamamlanabilecek
Hizmet belirlenmesi kapsamında emeklilik amacıyla ilaveten bayan ve erkek sigortalı çalışanlar amacıyla değişik tip uygulamalar da yapılmaktadır. Askerlik, doğum ya da vatan dışında hayata sürelerinin borçlanma tekniği ile primlere eklenmesi yardımıyla erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Mevcut sürelerin teşhis edilmesinin sonrasında güncel asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamalar kapsamında borçlanma oranlar da belirleniyor.
Vatandaşların emekli olması amacıyla lüzumlu primlerinin bildirilmemesi ya da eksik olması halinde çoğu formül uygulanabiliyor.