EYT olmasa da olur! SGK bünyesinde 4A, 4B veya 4C kapsamında bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! Erken emeklilik geldi
Çalışma hayatına sigortalı olarak uzun yıllar devam eden vatandaşlar emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilik fırsatlarını da araştırmaya başladı. Ortaya çıkan yeni detaylar ise birçok kişinin emeklilik tarihini öne çekmesine yardımcı oluyor. Öte yandan son dönemde emeklilik konusunda yapılacak yeni düzenlemeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamaların yapılmasında dikkate alınıyor. İşte emeklilikte dikkat edilmesi gereken o tarihler
24.02.2022 10:12 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:12
Özellikle EYT konusunda ne tür çalışmaların yapılacağı da ayrı bir merak konusu. Gözden kaçan bu yöntem ise erken emekli olmak isteyenleri sevindirecek.
1999 Yılı Öncesi Sigortalı Olanlar İlk Sırada!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan sigorta kolları için sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi unsurlara bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.
Değişen yasalar gereği vatandaşların emekli olurken sağlaması gereken bazı şartların da yeniden düzenlenmesi ile EYT gibi sorunlar da ortaya çıkmıştı.
Öte yandan sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan kişiler 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olmaya hak kazanabilecekler.