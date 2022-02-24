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EYT olmasa da olur! SGK bünyesinde 4A, 4B veya 4C kapsamında bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! Erken emeklilik geldi

Çalışma hayatına sigortalı olarak uzun yıllar devam eden vatandaşlar emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilik fırsatlarını da araştırmaya başladı. Ortaya çıkan yeni detaylar ise birçok kişinin emeklilik tarihini öne çekmesine yardımcı oluyor. Öte yandan son dönemde emeklilik konusunda yapılacak yeni düzenlemeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamaların yapılmasında dikkate alınıyor. İşte emeklilikte dikkat edilmesi gereken o tarihler

takvim.com.tr
24.02.2022 10:12 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:12
EYT olmasa da olur! SGK bünyesinde 4A, 4B veya 4C kapsamında bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! Erken emeklilik geldi

Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik her dönemde gündem yaratan birçok sorunun çözümü için 2022 yılında da ilgili bakanlıklar ve komisyonlar tarafından çalışmalar yapılmaya devam ediyor.

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EYT olmasa da olur! SGK bünyesinde 4A, 4B veya 4C kapsamında bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! Erken emeklilik geldi

Özellikle EYT konusunda ne tür çalışmaların yapılacağı da ayrı bir merak konusu. Gözden kaçan bu yöntem ise erken emekli olmak isteyenleri sevindirecek.

EYT olmasa da olur! SGK bünyesinde 4A, 4B veya 4C kapsamında bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! Erken emeklilik geldi

1999 Yılı Öncesi Sigortalı Olanlar İlk Sırada!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan sigorta kolları için sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi unsurlara bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.

EYT olmasa da olur! SGK bünyesinde 4A, 4B veya 4C kapsamında bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! Erken emeklilik geldi

Değişen yasalar gereği vatandaşların emekli olurken sağlaması gereken bazı şartların da yeniden düzenlenmesi ile EYT gibi sorunlar da ortaya çıkmıştı.

EYT olmasa da olur! SGK bünyesinde 4A, 4B veya 4C kapsamında bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! Erken emeklilik geldi

Öte yandan sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan kişiler 15 yıllık hizmet süresini ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olmaya hak kazanabilecekler.

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