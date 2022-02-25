ATM'den anında çekebilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşına ek 2.500-3.000 TL ödeme yapılacak!

2022 Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli olmuştu. Emeklileri sevindiren haberlerin arka arkaya gelmesinin sonrasında bankalar da harekete geçti. 3.000 TL'ye varan emekliye ek ödeme fırsatları yardımıyla bütün vatandaşların maaşına ek destek ödemelerinden yararlanması sağlanacak. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olmasının sonrasında bankaların ödeyecekleri 2022 emekli promosyon oranları da belli oldu. İşte bankaların en yüksek emekli promosyonları…
Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri
Tüm SGK emeklilerine maaşlarına ek 2.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hem de emekli maaşlarını iki gün daha eskiden %0 faiz oranları ile maaşlarını erkenden çekme fırsatlarından da yararlanması sağlanmaktadır. Emekli maaşını 3 yıllığına Akbank'a taşımayı taahhüt eden vatandaşlar, aldıkları maaş civarlarına göre değişik nakit desteklerinden yararlanabilecek.
1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar amacıyla 1.750 TL, 1.500 - 2.499 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.500 TL nakit promosyonu alabilecek. En düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak belirlenmesinin sonrasında kişilerin bankalardan alacakları promosyon oranları da yükselmiş oldu.