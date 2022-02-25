ATM'den anında çekebilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşına ek 2.500-3.000 TL ödeme yapılacak!

Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri

Tüm SGK emeklilerine maaşlarına ek 2.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hem de emekli maaşlarını iki gün daha eskiden %0 faiz oranları ile maaşlarını erkenden çekme fırsatlarından da yararlanması sağlanmaktadır. Emekli maaşını 3 yıllığına Akbank'a taşımayı taahhüt eden vatandaşlar, aldıkları maaş civarlarına göre değişik nakit desteklerinden yararlanabilecek.