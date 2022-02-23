SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 80.000 TL ödenecek! PTT açıkladı! Üstelik tek bir SMS ile başvuru yapılıyor!

Geçim sorunu derdine düşen milyonlarca emekli amacıyla PTT'den vatandaşın cebini rahatlatacak bir destek daha geldi. Nakit gereksinimi çeken bütün emeklilerinin kefilsiz ve koşulsuz hemen 80 bin lira destek alması sağlanacak. Hiçbir kefil ve koşul olmadan tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak amacıyla müracaat onayı ardından bütün PTT şubelerinden basitçe 80 bin TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…
Türkiye'nin dört bir tarafındaki PTT şubelerinden basitçe kredinizi alarak gereksiniminiz olan her alan da 80 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kefilsiz ve koşulsuz müracaat yapılacak kredi amacıyla yüzde 1,99'dan başlayan faiz oraları ve basit ödeme seçeneklerinden de yararlanma talihi sunulacak. PTT'den emeklilere özel kredi kampanyalarının devam etmesi milyonlarca kişinin, bilhassa son dönemde yaşanan pahalılık karşısında ve çoğalan borçları amacıyla makul finansman bulması sağlanıyor.
PTT'den Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır?
PTT üstünden emekli kredisi talep edecek kişilerin basitçe müracaatlarını yapmaları mümkündür. 80 bin liraya kadar düşük faiz oranları ile bütün nakit gereksinimlerine yönelik kredi desteği gerçekleştiren PTT, ilaveten 36 ay vade seçenekleri de sunuyor.