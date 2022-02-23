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    • Ekonomi
    • 24.02.2022 08:44
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    • 24.02.2022 08:44
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    SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 80.000 TL ödenecek! PTT açıkladı! Üstelik tek bir SMS ile başvuru yapılıyor!

    PTT işyerlerinden basitçe temin edilecek 80 bin TL kredi amacıyla acil nakit sorunu çeken her emeklinin müracaat yapması mümkündür. Düşük faiz oranları ile hesaplı ödeme koşullarının sunulduğu kredi kampanyasına ise kişilerin yoğun bir ilgi gösterdiği öğrenildi. Aktif Bank işbirliği ile PTT doğrultusundan sağlanacak kredi paketi kapsamında emeklinin bütün nakit ihtiyaçlarının basitçe karşılanması hedefleniyor.

    takvim.com.tr
    PTT açıkladı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere 80.000 TL ödenecek!

    Geçim sorunu derdine düşen milyonlarca emekli amacıyla PTT'den vatandaşın cebini rahatlatacak bir destek daha geldi. Nakit gereksinimi çeken bütün emeklilerinin kefilsiz ve koşulsuz hemen 80 bin lira destek alması sağlanacak. Hiçbir kefil ve koşul olmadan tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak amacıyla müracaat onayı ardından bütün PTT şubelerinden basitçe 80 bin TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…

    Türkiye'nin dört bir tarafındaki PTT şubelerinden basitçe kredinizi alarak gereksiniminiz olan her alan da 80 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kefilsiz ve koşulsuz müracaat yapılacak kredi amacıyla yüzde 1,99'dan başlayan faiz oraları ve basit ödeme seçeneklerinden de yararlanma talihi sunulacak. PTT'den emeklilere özel kredi kampanyalarının devam etmesi milyonlarca kişinin, bilhassa son dönemde yaşanan pahalılık karşısında ve çoğalan borçları amacıyla makul finansman bulması sağlanıyor.

    PTT'den Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır?

    PTT üstünden emekli kredisi talep edecek kişilerin basitçe müracaatlarını yapmaları mümkündür. 80 bin liraya kadar düşük faiz oranları ile bütün nakit gereksinimlerine yönelik kredi desteği gerçekleştiren PTT, ilaveten 36 ay vade seçenekleri de sunuyor.

        Acil nakit sıkıntılarına çözüm önerileri arayan bütün emekli kişilerin yapabileceği müracaatlar ardından basitçe kredinizi PTT şubelerinden temin edebilirsiniz. Aktif Bank, PTT işyerleri ve süratli müracaat kanalları üstünden PTT üstünde yer alan bütün emekli kredilerine basitçe müracaat gerçekleştirmek mümkündür. 80 bin liraya kadar hemen krediniz PTT şubelerinde sizi bekliyor.

        SMS ile PTT Emekli Kredisi Başvurusu

        SMS ile basitçe 50 bin TL'ye kadar olan kısım amacıyla kredinizi talep edebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. ''EMEKLI'' boşluk ''T.C. Kimlik Numarası'' boşluk ''Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy)'' aratarak 3050'ye kısa mesaj gönderilmesinin sonrasında emekli maaşını PTT üzerinden alan bütün kişilerin 50 bin TL'ye kadar kredi talep etmesi mümkündür.

        Kefilsiz, koşulsun ve tek bir SMS ile PTT emekli kredisi paketlerinden yararlanarak bütün ihtiyacınıza hemen çözümler üretebilir ve finansman seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. SMS ile kredi müracaat yapabilmek amacıyla PTT'nin maaş müşterisi olunması gerekmektedir. 36 ay vade ve yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranları ile bütün emeklilerin PTT üzerinden kredi talep etmesi ve 80 bin liraya kadar kredi tutarı ile nakit sıkıntılarını çözmeleri hedeflenmektedir.
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        Haberler Ekonomi SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 80.000 TL ödenecek! PTT açıkladı! Üstelik tek bir SMS ile başvuru yapılıyor!
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