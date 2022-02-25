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    • SGK
    • 26.02.2022 08:50
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    • 26.02.2022 08:50
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    Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! SSK ve Bağ-Kur’lular için müjde! Bu haberi işiten hemen, SGK’ya koştu…

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında işe gitmeyenler amacıyla emeklilik formülleri mevcut. Emekli olmak amacıyla esas şartların sağlanmasını sahibi olan emeklilik düzenlemesinde prim ödemesinin yanında, müracaatta bulunacak olanların da SGK'nın açıkladığı koşullara makul olmaları gerekiyor.

    takvim.com.tr
    SSK ve Bağ-Kur’lular için müjde! Bu haberi işiten hemen, SGK’ya koştu…

    Çalışma yaşamında etkin olarak yer almayan vatandaş yaşı geliştikçe isteğe bağlı emeklilik seçeneği değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay derli toplu olarak prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar amacıyla en ehemmiyetli nokta ise sigorta prim meblağı. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan kişilerin sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını bitirmiş olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak. Peki çalışmadan emekli olabilmek olası mü? Çalışmadan emekli olmak amacıyla nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor?


    ÇALIŞMAYANLARA EMEKLİLİK HAKKI

    İş aleminde yer alan milyonların gözü kulağı emeklilik ile alakalı planlamalarda. EYT konusu ile alakalı istikbal yeni açıklamalar çok sayıda vatandaşın yakın takibinde olurken bu planlama halen çalışanlar amacıyla uygulamaya geçecek. SGK'nın çalışanlar amacıyla sağladığı erken emeklilik formülleri vatandaşlara büyük fırsatlar sunarken hiç çalışmamış yada bir devre çalışmış şimdi çalışmayanlar da emekli olmanın yollarını arıyorlar.

    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

    18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş bulunduğu sağlık hizmetlerinden bedava yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği amacıyla emekli de olamıyorlar. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş bulunduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza karşın aylık primlerinizi ödeyebilir, bu sayede hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

        KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİR?

        Reşit sayılan; SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi rastgele bir sigorta türünde devam eden bir kaydı bulunmayan ve her ay belirli miktarlardaki prim ücretlerini ödeyebilecek olan herkes isteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden faydalanabilir. Faydalanabilecek bireylerin kapsamı ise sadece çalışmayanlarla sınırlı kalmıyor; ev hanımlarından esnafa, freelancer'lardan part time çalışanlara kadar olabildiğince geniş bir kitleye yayılıyor. Bütün bu koşullara ek olarak isteğe bağlı sigorta girişinden yararlanabilmek amacıyla anne, baba ya da eşten ötürü emekli maaşı almıyor olmak da gerekiyor.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİNİN SUNDUĞU İMKANLAR NELER?

        İsteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden hiç çalışmamış olanların yanı sıra daha evvel çalışmış fakat prim gün miktarını tamamlamamış ya da çalışmaya ara vermiş vatandaşlar da faydalanabiliyor. Böylece iş hayatından uzak kalan şahıslar de tıpkı çalışıyormuş gibi prim günlerini doldurmaya ve sağlık hizmetlerinden bedava yararlanmaya devam edebiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta girişi de tıpkı çalışanlarda bulunduğu gibi hem emekli olmanızı hem de genel sağlık sigortası sistemine dahil edilmenizi sağlıyor.
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        Haberler SGK Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! SSK ve Bağ-Kur’lular için müjde! Bu haberi işiten hemen, SGK’ya koştu…
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