Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! SSK ve Bağ-Kur’lular için müjde! Bu haberi işiten hemen, SGK’ya koştu…

Çalışma yaşamında etkin olarak yer almayan vatandaş yaşı geliştikçe isteğe bağlı emeklilik seçeneği değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay derli toplu olarak prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar amacıyla en ehemmiyetli nokta ise sigorta prim meblağı. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan kişilerin sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını bitirmiş olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak. Peki çalışmadan emekli olabilmek olası mü? Çalışmadan emekli olmak amacıyla nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor?
ÇALIŞMAYANLARA EMEKLİLİK HAKKI
İş aleminde yer alan milyonların gözü kulağı emeklilik ile alakalı planlamalarda. EYT konusu ile alakalı istikbal yeni açıklamalar çok sayıda vatandaşın yakın takibinde olurken bu planlama halen çalışanlar amacıyla uygulamaya geçecek. SGK'nın çalışanlar amacıyla sağladığı erken emeklilik formülleri vatandaşlara büyük fırsatlar sunarken hiç çalışmamış yada bir devre çalışmış şimdi çalışmayanlar da emekli olmanın yollarını arıyorlar.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN
18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş bulunduğu sağlık hizmetlerinden bedava yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği amacıyla emekli de olamıyorlar. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş bulunduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza karşın aylık primlerinizi ödeyebilir, bu sayede hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.