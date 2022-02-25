Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek! SSK ve Bağ-Kur’lular için müjde! Bu haberi işiten hemen, SGK’ya koştu…

Çalışma yaşamında etkin olarak yer almayan vatandaş yaşı geliştikçe isteğe bağlı emeklilik seçeneği değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay derli toplu olarak prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar amacıyla en ehemmiyetli nokta ise sigorta prim meblağı. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan kişilerin sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını bitirmiş olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak. Peki çalışmadan emekli olabilmek olası mü? Çalışmadan emekli olmak amacıyla nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor?