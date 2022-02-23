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    • SGK
    • 24.02.2022 08:49
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    • 24.02.2022 08:49
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    Az evvel belli oldu! 8 yıl erken emekli olma şansınız var! Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı!

    2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürenlerin emeklilik zamanın hesaplanmasında mensup olduğu bütün sigortalılık statüleri dikkate alınır. Ancak bunun hedefiyle hizmet birleştirilmesi adı verilen yöntemin kullanılması gerekir.

    takvim.com.tr
    8 yıl erken emekli olabilirsiniz

    Çalışanlar amacıyla emekli olabilmek en mühim beklentidir. Bu anlamda erken emekli olma yolları araştırılmaya devam ediyor. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu bireylerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Erken emekli olmak isteyen esnafların SSK'dan malulen erken emekli olma imkânına sahip olduklarını söyleyerek "Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on sene sigortalılık zamanını dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor

    8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

    4 Ekim 2000'den evvel sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR'lu vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. Yapılan düzenlemelerle eş güdümlü 4 Ekim 2000 yılından evvel BAĞ-KUR tescili olan esnaf 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye götürebilme hakkına sahiptir. Fakat bu noktada tescilin geriye götürebilmesi amacıyla sigorta tescilinin aktif duruma getirildiği tarihten ileri dönemlere ait vergi kaydı ve şirket ortaklığının olması gerekir. Oda kaydı olanlar ise sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar çekebilir.

    4 Ekim 2000 tarihinden sonra BAĞ-KUR tescili olanlar ise ne yazık ki bu hakka sahip değildir. Başka bir ifadeyle 2000 tarihinden evveli sigortalı olarak işletilmez. Bu kapsamda 4 Ekim 2000 tarihine kadar BAĞ-KUR kaydı ve tescili olmayan sigorta hak sahiplerinin emeklilik şartları 4 Ekim 2000 tarihinden ileri devreye ilişkindir.

        Erken emekli olmak isteyen esnafların SSK'dan malulen erken emekli olma imkânına sahip olduklarını söyleyerek "Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on sene sigortalılık zamanını dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor. Malulen emekli olabilmek amacıyla SGK, il ve ilçe merkezlerine müracaat ederek yetki sahibi hastanelere bizzat gitmek gerekiyor. Yargıtay kararı ile geriye dönük 8 sene erken emeklilik imkânı da bulunuyor" dedi. Malulen emeklilik şartları arasında yaş koşulu bulunmuyor. Yani yaşı beklemeden malulen emekli olma olanağı sunuluyor.

        HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRİLEBİLİR

        Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürenlerin emeklilik zamanın hesaplanmasında mensup olduğu bütün sigortalılık statüleri dikkate alınır. Ancak bunun için hizmet birleştirilmesi adı verilen yöntemin kullanılması gerekir. Hizmet birleştirilmesi birden fazla kurumda ve birden fazla sigortalılık statüsünde çalışanların emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşlarının miktarını da yükseltir. Üstelik emeklilik için yapılan askerlik ve doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmaları da bu hesaba katılır.

        HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

        Hizmet birleştirilmesi hakkının mutlaka emeklilik zamanından önce kullanılması gerekir. Başvurunun resmi ve yazılı olarak gerçekleştirilmesi beklenir. Resmi başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden iletilir.

        HİZMET BİRLEŞTİRMESİ MAAŞ YÜKSELTİR

        SSK üzerinden emekli olmak BAĞ-KUR'lu çalışanlar için daha avantajlıdır. Bu avantaj hem daha erken emekli olmayı hem de daha yüksek maaş almayı beraberinde getirir. Memurların hizmet birleştirmesi hakkını kullanması ise hem kademelerini hem de maaşlarını yükseltir.

        YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?

        Emekli olduktan sonra daha yüksek maaş alarak rahat bir hayat sürmek isteyen şahıslar bunun formülünü arar iken emekli maaşı hesaplama prosedürü 2000 evveli, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ile 2008 ardından olmak üzere 3 değişik tarih üzerinden yapılıyor.

        Bağkur emeklileri 2000 evveli yüksek basamaktan prim yatırmaları halinde daha yüksek emekli maaşı alırken asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katına kadar prim ödeyerek daha yüksek emekli maaşı alma imkânına sahip bulunuyorlar. Hem Bağ-Kur hem de SSK'lı çalışanlar amacıyla tavandan bildirilen her ay amacıyla gelecekte alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 seviyesinde artış göstermektedir.
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        Haberler SGK Az evvel belli oldu! 8 yıl erken emekli olma şansınız var! Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı!
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