Az evvel belli oldu! 8 yıl erken emekli olma şansınız var! Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı!

Çalışanlar amacıyla emekli olabilmek en mühim beklentidir. Bu anlamda erken emekli olma yolları araştırılmaya devam ediyor. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu bireylerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Erken emekli olmak isteyen esnafların SSK'dan malulen erken emekli olma imkânına sahip olduklarını söyleyerek "Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on sene sigortalılık zamanını dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
4 Ekim 2000'den evvel sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR'lu vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. Yapılan düzenlemelerle eş güdümlü 4 Ekim 2000 yılından evvel BAĞ-KUR tescili olan esnaf 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye götürebilme hakkına sahiptir. Fakat bu noktada tescilin geriye götürebilmesi amacıyla sigorta tescilinin aktif duruma getirildiği tarihten ileri dönemlere ait vergi kaydı ve şirket ortaklığının olması gerekir. Oda kaydı olanlar ise sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar çekebilir.
4 Ekim 2000 tarihinden sonra BAĞ-KUR tescili olanlar ise ne yazık ki bu hakka sahip değildir. Başka bir ifadeyle 2000 tarihinden evveli sigortalı olarak işletilmez. Bu kapsamda 4 Ekim 2000 tarihine kadar BAĞ-KUR kaydı ve tescili olmayan sigorta hak sahiplerinin emeklilik şartları 4 Ekim 2000 tarihinden ileri devreye ilişkindir.