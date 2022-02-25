Emekli maaşına ek ödeme almak mümkün! Düşük emekli maaşı alanlar dikkat! 2 bin 100 liraya kadar anında nakit veriliyor!

Emekli olduktan sonra emekli maaşının artırılması nerdeyse imkansızdır. Fakat nakit promosyon takviyeleri ve devlet doğrultusundan emekliler amacıyla verilebilecek ikramiyeler maaşa ek bir destek sunar. Hem de doğum ve askerlik borçlanması gibi SGK uygulamalarına başvurulması, sigortalılık süreleri ve erken emeklilik amacıyla de tesir eden başka nedenler arasında yer almaktadır.