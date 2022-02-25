Emekli maaşına ek ödeme almak mümkün! Düşük emekli maaşı alanlar dikkat! 2 bin 100 liraya kadar anında nakit veriliyor!

Tüm SGK emeklileri (Bağ Kur, SSK, Emekli Sandığı) en düşük maaş oranlarında bile 2.500 TL'ye varan maaşa ek nakit desteği alabilecek. Başvuru ardından hemen hesabınıza yatırılacak nakit promosyonu yardımıyla yurttaşların emekli aylıklarına ek destek sunulmuş olacak. Emekli maaşı 1.500 – 2.499 TL arasında olan bütün emekliler amacıyla 2.100 TL'ye varan nakit desteği verecek Akbank; 1.499 TL ve altında düşük emekli maaşı alan vatandaşlara ise toplamda 1.750 TL nakit promosyonu verecek. Maaşını Akbank'a taşıyan bütün SGK emeklileri emeklilere özel masrafsız bankacılık hizmetlerinden de yararlanabiliyor…
2 Bin 500 Lira Nakit Emeklilik Promosyonu Nasıl Alınır?
Emekli promosyonu kampanyası ile kişilerin emekli maaşına ek nakit çözümleri yayınlayan Akbank, 2.500 TL emekli promosyon seviyesi ile destek olmaya devam ediyor. SKG emekli maaşı 0 - 1.499 TL arasında olanlar amacıyla 1.750 TL verilirken; 1.500 - 2.499 TL amacıyla 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri maaş alanlar amacıyla 2.500 TL promosyon verilecek.
Yılsonuna kadar Akbank'a emekli maaşını taşımayı taahhüt eden ve başvurularını yapan bütün emeklilerin söz hususu nakit desteğini alması olası duruma gelecek. Şubeye bile gitmeye lüzum kalmadan kişilerin basitçe mobil ya da internet şubelerinden maaş taşıma işlemlerini yapmaları sağlanmaktadır.