SGK bombayı patlattı! Bir yolu daha var! Genç, yaş şartsız emeklilik müjdesi! 3600-3700 ile 4320 günle emekli olabilirsiniz!

Erken emeklilik konusunda her geçen gün vatandaşların talepleri artmaya devam ediyor. Bazı durumlarda SGK tarafından erken emeklilik için farklı yöntemler sunulsa da genel olarak aranan temel şart prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süreleri olarak belirlenmiştir. Engelli vatandaşlar ise diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmadan emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Ancak bu gruptaki kişiler için farklı şartlar belirlenmiştir.