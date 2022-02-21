EYT'de yaşa takılanlarda yeni formüller için beklenirken! 45'ten fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi! Bu işte çalışanlar hemen emekli oluyor!

45'ten fazla olarak bu meslekleri icra edenlere erken emeklilik müjdesi geldi. Yaşa takılanlar EYT'de yeni formüller amacıyla 2022 sonunu bekliyor. Bu koşulu yerine getiren herkes emekli olabilecek. Erken emeklilik hakkı tanınmış 45 adet meslek bulunuyor. Bu mesleklerde vazife yapan vatandaşlar seneler evvel emekli olma hakkına sahip. Hem de EYT bekleyen milyonlarca vatandaş prim eksikliğinden dolayı emekli olup olmayacağını merak ediyordu. Primi eksik olanlarla alakalı de çalışma yapılması beklenirken EYT çalışmalarının istikbal senenin sonlarına doğru başlaması bekleniyor.
ERKEN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ: SGK YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2022 !
2022 yılında tercih eden kişileri erken emekli edecek olan meslekler belirlenmiş oldu. Yayımlanan listede 45 meslek yer alırken bu meslekleri yapan vatandaşlara 5 seneden 10 yıla kadar daha erken emekli olma hakkı tanındı. Daha tehlikeli, gerilimli ve yorucu olarak gruplandırılan bu işleri yapan vatandaşların başka çalışanlara göre daha kısa sürede çalışarak daha erken emekli olmaları sağlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK fiili hizmet zamanı zammı adı verdiği program kapsamında daha kısa sürede çalışarak emekli olmanın önü açılmış oldu. Söz hususu program ile listede yer alan meslekleri yapan vatandaşların hizmet sürelerine yani çalıştıkları gün adedine ek prim gün adedi ek ediliyor. Sonuç olarak vatandaş çalıştığına ek olarak aldığı prim gün sayıları ile daha kısa sürede emeklilik amacıyla aranılan prim gün miktarını doldurmuş oluyor.