3 bin 984 lira ödeme yapılacak! SGK’dan kadın istihdamı destekleyen proje! Kadın işverene 320 Euro fırsatı için başvurular…

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, kadın girişimciliği ve kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesini hedefleyen projenin tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi.

Toplantıda konuşan SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, kadınların ailenin temel direği olduğu belirterek, "Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük pay sahibi olmuşlardır." dedi.