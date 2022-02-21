3 bin 984 lira ödeme yapılacak! SGK'dan kadın istihdamı destekleyen proje! Kadın işverene 320 Euro fırsatı için başvurular…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kadın istidamını destekleyen çok güzel bir proje ortaya koydu ve 3 bin 984 lira ödeme yapılacak. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) kapsamında, 4 bin kadın işverene hibe desteği verilecek. Ekonomi gündeminde konunun detayları yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer aldı. Kadın işverene 320 Euro fırsatı için başvuruların ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu gibi bilgiler merak edildi. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının engellemek adına harekete geçti. Avrupa Birliği (AB) destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Kadın işverene 320 Euro fırsatından yararlanmak isteyenler proje detaylarını öğrenmek istiyor. Kimlerin başvuru yapabileceğini ve başvuruların ne zaman, nereden alınacağı merak ediliyor. İşte detaylar!
KADIN İŞVERENE 320 EURO HİBE DESTEĞİ
Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, kadın girişimciliği ve kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesini hedefleyen projenin tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi.
Toplantıda konuşan SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, kadınların ailenin temel direği olduğu belirterek, "Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük pay sahibi olmuşlardır." dedi.
Son yıllarda Türkiye'de kadın istihdamının büyük artış yakaladığını anlatan Aydin, bu artışı dünya standartlarının üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Aydin, SGK'nin kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları ile risk odaklı ve veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler yaptığını ifade ederek, "Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlere yönelik prim teşviklerinin yanı sıra kurum olarak biz de kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik projelerle bu mücadeleye destek veriyoruz." diye konuştu.
Kayıt dışı istihdamın iş gücü piyasasını olumsuz etkilediğini ve ülke gelişimini yavaşlattığını vurgulayan Aydin, "Bu kapsamda ülkemizin kalkınması ve sahip olduğu iş gücü potansiyelini büyüme sürecine tam olarak yansıtabilmesi için kadınlarımızın iş gücüne dahil olmaları büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.