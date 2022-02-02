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    • SGK
    • 02.02.2022 14:08
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    • 02.02.2022 14:24
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    Şimdi belli oldu! SGK ve Bağkur'lu emekliler için flaş duyuru: Anında maaştan ayrı ek olarak 3.000 TL hesaba yatıyor!

    Emeklilerin maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından 3.000 TL’ye kadar maaşa ek geri ödemesiz destekler öne çıkmaya başladı. Bankaların yeni müşterilerine özel sağladığı bu ödemeler sayesinde vatandaşların önümüzdeki dönemde artan birçok nakit ihtiyacı için cazip seçenekler sunulacak. Promosyon ödemelerinde yüksek oranların sunulmaya başlamasının ardından emekli vatandaşların bankaları araştırmaya başladıkları da görüldü. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

    takvim.com.tr
    Anında maaştan ayrı ek olarak para yatacak! 3.000 TL...

    Emekli maaşına geri ödemesiz ek destekler gelmeye devam ediyor. Emeklilere özel bankacılık ayrıcalıkları ile dikkat çeken Şekerbank, Emekli Müşteri Paketi ile 3 bin TL'ye varan nakit promosyon desteği verirken, ilk ay yüzde 0 faizli tamamlayan hesap ve uygun kredi seçenekleri de sağlamaktadır. Maaşını ilk defa Şekerbank'a taşıyanlara özel 1.500 TL'den 3.000 TL'ye kadar maaş oranlarına göre vatandaşlara geri ödemesi nakit desteği sağlanacak.

    ING Bank 2.500 TL Emekli Ödemesi

    ING Bank emekli maaşını taşıyanlara 2.500 TL'ye varan nakit promosyonu veriyor. Maaş tutarına göre değişen oranlarda sunulan nakit desteğinin yanı sıra emekli arkadaşını da getirene özel 1.250 TL'ye varan ek ödeme kazanma fırsatı da yakalanıyor.

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    Bu sayede emekli maaşına ek 3 bin 750 TL'ye varan promosyondan yararlanarak emeklilerin ING Bank ayrıcalıkları ile nakit desteği alması sağlanacak. Ayrıca emekli bankacılığına özel birçok fırsat ING Bank'a maaşını taşımayı taahhüt eden tüm vatandaşlara sunulmaya devam ediyor.

        TEB 2.750 TL Emekli Maaş Ödemesi

        Emekli maaşını taşımayı taahhüt eden ve en az 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere özel bir en düşük emekli maaşına göre neredeyse bir maaş kadar ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

        2.750 TL'ye varan nakit desteğinden başka herhangi bir ek koşul ve geri ödeme şartı olmadan yararlanmak isteyen tüm emekliler, getirecekleri her bir emekli tanıdıkları için de ayrıca 250 TL, toplamda ise 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanarak nakit desteğinden yararlanabilecekler. TEB'in ayrıca düşük faiz oranları ile emekli müşterilerine özel kredi fırsatları ve diğer bankacılık ayrıcalıkları da devam ediyor.

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        Akbank 2.500 TL SGK Emekli Maaş Ödemesi

        SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında Akbank emekli vatandaşları için sayısız seçeneği bir arada sunuyor. Emekli maaşlarının yatırıldığı günden iki gün öncesinde yüzde 0 faizle maaş çekme fırsatından da yararlanarak, emekli maaşını Akbank'a taşımayı taahhüt edenlere 2.500 TL'ye kadar nakit promosyonu fırsatı sağlanıyor.

            3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt edenler için 1.750 TL'den 2.500 TL'ye kadar nakit ödül verilecek. Emekli maaş oranlarına göre belirlenen destek ödemesi ile emeklinin yeni yılda da cebi rahatlatılacak. 28 Şubat 2022'ye kadar başvurularını yapanlar bu kampanyadan yararlanabilmektedir.
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            Haberler SGK Şimdi belli oldu! SGK ve Bağkur'lu emekliler için flaş duyuru: Anında maaştan ayrı ek olarak 3.000 TL hesaba yatıyor!
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