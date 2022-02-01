Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Vatandaşın yüzü aydınlandı! EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun!

Vatandaşın yüzü aydınlandı! EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun!

Türkiye'de milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kurmaya başladı. Genellikle çalışma hayatından sıkılanların incelemeye başladığı erken emeklilik formülleri ise 2022 senesinde da öne çıkmaya devam ediyor. Bir yandan EYT hususu münakaşa yaratırken, başka yandan erken emeklilik amacıyla SGK bağlamında hangi meşru haklar sunuluyor araştırılıyor. Türkiye'de emeklilik amacıyla lüzumlu yaş, prim süresi ve sigortalılık senesi emekli olmak amacıyla esas şartlardır. Fakat vakit vakit bu şartlar birtakım meslek kümeleri ve özel haller amacıyla esnetiliyor. İşte erken emeklilikte bilinmeyenler.

takvim.com.tr
01.02.2022 15:42 - Son Güncelleme: 01.02.2022 15:50
Vatandaşın yüzü aydınlandı! EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun!

Kadın Çalışanlara 6 Yıl Erken Emeklilik Yolu Açıldı!

SGK'nın kadın sigortalı çalışanlara yönelik 6 yıla kadar erken emeklilik uygulaması devam ediyor. Çocuk sahibi kadınların yararlanabildiği bu hak sayesinde, doğum nedeniyle eksik primleri bulunanlar 2160 güne kadar borçlanarak emekliliğini öne çekebiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vatandaşın yüzü aydınlandı! EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun!

Eksik primlerini borçlanma yoluyla kapatmak isteyenlere özel fırsat sağlayan doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl olmak kaydıyla yapılabiliyor.

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

Vatandaşın yüzü aydınlandı! EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun!

Aranan tek şart ise çocukların sigortadan önce dünyaya gelmiş olması. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zamla beraber doğum borçlanması miktarı da artış gösterdi. Bu yöntem ile emekli olmak isteyen kadın çalışanlar, günlük en düşük 57,43 lira ödeyerek emekli olabilecek.

Vatandaşın yüzü aydınlandı! EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun!

Erkeklerde Erken Emeklilik İçin Bu Tarihlere Dikkat!

Erkek sigortalılarda ise askerlik borçlanması ile emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik yaşının geri çekilmesi ve prim kazanma şansının elde edilmesi avantajlarını sağlayan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihinin borçlanılan gün kadar geriye çekilmesini sağlıyor.

Vatandaşın yüzü aydınlandı! EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun!

Bu sayede en azından 1 yıla kadar erken emeklilik hakkından yararlanarak erkek sigortalıların askerlik borçlanmasından faydalanması sağlanıyor. Erken emeklilikte birçok kişinin yararlandığı bu yöntem 2022 yılında da öne çıkıyor.

SON DAKİKA