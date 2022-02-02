Listeye bak 1800 prim günüyle emekli ol! Yaş baş dinlemeden SGK bu kişileri erken emekli ediyor! Göz bozuklukları, denge sorunları...
Erken emekli olma hayalleri kuranlar SGK'nın birçok uygulamasından habersiz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erken emekli olmak isteyenler için 1800 prim günü ile erken emeklilik hakkı tanınıyor. Ancak ilgili yasa ve yönetmeliklere göre bu haktan sadece belirli kişiler yararlanabiliyor. Yıpranma payı, doğum ve askerlik borçlanması gibi emeklilikte SGK tarafından uygulanan birçok uygulama gibi bu yöntemde de farklı şartların sağlanması gerekecektir. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı tüm çalışanları kapsayan uygulama ile vatandaşların erken emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. İşte erken emeklilikte 1800 gün prim detayı...
02.02.2022 12:41
- Son Güncelleme: 02.02.2022 12:43
1800 GÜN İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm sigortalılar için farklı uygulamalar ile erken emeklilik hakkı tanıyor. Uzun süredir Türkiye gündeminde de yer edinen EYT sorunu gibi primleri eksik kalan, sigortalılık süresini tamamlayamayan veya diğer şartları eksik kalan birçok kişi alternatifleri araştırıyor.
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında görev yapan tüm sigortalıları kapsayan bu hak kapsamında, kaza, hastalık veya diğer unsurlar nedeniyle çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybeden herkes erken emeklilikten yararlanabiliyor.