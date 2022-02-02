Anında maaştan ayrı ek olarak 3.000 TL hesaba yatıyor! Biraz önce açıklandı! SGK ve Bağkur'lu emekliler için flaş duyuru...

2.750 TL'ye varan nakit desteğinden başka herhangi bir ek koşul ve geri ödeme şartı olmadan yararlanmak isteyen tüm emekliler, getirecekleri her bir emekli tanıdıkları için de ayrıca 250 TL, toplamda ise 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanarak nakit desteğinden yararlanabilecekler. TEB'in ayrıca düşük faiz oranları ile emekli müşterilerine özel kredi fırsatları ve diğer bankacılık ayrıcalıkları da devam ediyor.

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