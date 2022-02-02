Anında maaştan ayrı ek olarak 3.000 TL hesaba yatıyor! Biraz önce açıklandı! SGK ve Bağkur'lu emekliler için flaş duyuru...

Emekli maaşına geri ödemesiz ek destekler gelmeye devam ediyor. Emeklilere özel bankacılık ayrıcalıkları ile dikkat çeken Şekerbank, Emekli Müşteri Paketi ile 3 bin TL'ye varan nakit promosyon desteği verirken, ilk ay yüzde 0 faizli tamamlayan hesap ve uygun kredi seçenekleri de sağlamaktadır. Maaşını ilk defa Şekerbank'a taşıyanlara özel 1.500 TL'den 3.000 TL'ye kadar maaş oranlarına göre vatandaşlara geri ödemesi nakit desteği sağlanacak.
ING Bank 2.500 TL Emekli Ödemesi
ING Bank emekli maaşını taşıyanlara 2.500 TL'ye varan nakit promosyonu veriyor. Maaş tutarına göre değişen oranlarda sunulan nakit desteğinin yanı sıra emekli arkadaşını da getirene özel 1.250 TL'ye varan ek ödeme kazanma fırsatı da yakalanıyor.
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Bu sayede emekli maaşına ek 3 bin 750 TL'ye varan promosyondan yararlanarak emeklilerin ING Bank ayrıcalıkları ile nakit desteği alması sağlanacak. Ayrıca emekli bankacılığına özel birçok fırsat ING Bank'a maaşını taşımayı taahhüt eden tüm vatandaşlara sunulmaya devam ediyor.