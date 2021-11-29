8 yıl erken emekli olabilirsiniz! O yaştaki vatandaşlara büyük müjde! Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı!

ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR? YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER

Söz hususu mesleklerde çalışmalarını devam ettiren bireylerin sene içinde çalışma vakitlerine 60 ile 90 gün çok kazanım sağlanıyor. Diğer birtakım meslekler amacıyla ise bu vakit 180 gün. Yıllar içinde erken emeklilikten yararlanmak isteyenlere yönelik meslek adedi 18 den 45'e yükseltilmişti. Söz hususu mesleklere ihtiyat pilotları, röntgen teknisyenleri, infaz memuru ve ceza infaz kurumu müdürü gibi meslekler de dahil edildi. Erken emeklilik hakkından Ağustos 2017 tarihinden itibaren çalışmaya başlamış olanlar faydalanabilecek.

Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla ise birtakım ön şartlar gözetilmektedir. Öne sürülen ilk şart ise 5 senelik bir vakit sınırlandırılmasıdır. Riskli işlerde çalışmalarına devam edenlerin bu haktan yararlanarak alabilecekleri hizmet vaktinin zammı 5 sene ile sınırlandırılmıştır. Bazı özel mesleklerde ise bu vakit 8 seneye kadar çıkabilmektedir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz