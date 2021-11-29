8 yıl erken emekli olabilirsiniz! O yaştaki vatandaşlara büyük müjde! Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı!

Bütün çalışanlar emeklilik hayali ile iş hayatına devam eder iken erken emeklilik amacıyla aranılan formül açıklandı. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Emeklilik ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise değişik yollardan erken emekli olabilmek amacıyla de yollar aramaktadır. Bu amaçla erken emeklilik şartları merak edilmekte. Risk öğeyi yüksek ve ağır işler altında işlevini gerçekleştirmesine devam eden vatandaşlara daha erken yaşta emeklilik amacıyla fırsatlar sunuluyor.
ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR? YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER
Söz hususu mesleklerde çalışmalarını devam ettiren bireylerin sene içinde çalışma vakitlerine 60 ile 90 gün çok kazanım sağlanıyor. Diğer birtakım meslekler amacıyla ise bu vakit 180 gün. Yıllar içinde erken emeklilikten yararlanmak isteyenlere yönelik meslek adedi 18 den 45'e yükseltilmişti. Söz hususu mesleklere ihtiyat pilotları, röntgen teknisyenleri, infaz memuru ve ceza infaz kurumu müdürü gibi meslekler de dahil edildi. Erken emeklilik hakkından Ağustos 2017 tarihinden itibaren çalışmaya başlamış olanlar faydalanabilecek.
Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla ise birtakım ön şartlar gözetilmektedir. Öne sürülen ilk şart ise 5 senelik bir vakit sınırlandırılmasıdır. Riskli işlerde çalışmalarına devam edenlerin bu haktan yararlanarak alabilecekleri hizmet vaktinin zammı 5 sene ile sınırlandırılmıştır. Bazı özel mesleklerde ise bu vakit 8 seneye kadar çıkabilmektedir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Yayımlanan liste kapsamında kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörlerine ait olan 45 meslek grubu içinde yer alan çalışanlar ek prim gün adedi yardımıyla 10 senede erken emeklilik hakkı elde edecekler.