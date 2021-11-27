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Haberler Ekonomi Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!

Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!

Yeni yıla kısa bir süre kala 2022 emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve asgari ücret milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başladı. Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni zam oranlarına göre, Kasım ve Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanması ile zamların netleşmesi bekleniyor. Enflasyon rakamları baz alınarak yapılan 4 aylık hesaplamalara göre şuan için en az %6'nın üzerinde bir zam beklentisi hakim. İşte güncel emekli maaşı zam oranları ve enflasyon farkı&hellip;

27.11.2021 14:52 - Son Güncelleme: 27.11.2021 14:52
Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!

2022 Ocak Ayı Emekli Maaşı Zam Oranlarında Geri Sayım!

Her yıl enflasyon başta olmak üzere birçok farklı veri baz alınarak hesaplanan emekli maaşı zam oranlarında geri sayım resmen başladı.

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Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!

Ocak ayında uygulanacak zam oranları belirlenirken son 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınıyor. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak son iki aylık veriler kapsamında yeni yıldan itibaren emekli maaşlarına uygulanacak yeni zam oranları belli olacak.

Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!

Rakamların belli olmasına iki ay kala, son 4 aylık verilere göre ortalama %6,7 oranında bir zam beklentisi hakim. Son iki aya ilişkin verilerin de gelmesiyle oran netleşecek.

Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!

Söz konusu dönemde enflasyon artışı yaşanması halinde emekli maaşlarında da ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir hayli yüksek olduğu ifade edildi.

Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!

Memur ve Emekli Maaşları Aralık'ta Belli Olacak!

SSK ve Bağ Kur emeklilerinin yanı sıra memur maaşları da Aralık ayında açıklanacak yeni verilere göre belirlenecek. Memur emeklileri için %5 oranında yapılan zamla beraber ayrıca %7 oranında enflasyon farkı ödemeleri de gerçekleştirilecek.

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