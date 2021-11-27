Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek!
Yeni yıla kısa bir süre kala 2022 emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve asgari ücret milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başladı. Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni zam oranlarına göre, Kasım ve Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının da açıklanması ile zamların netleşmesi bekleniyor. Enflasyon rakamları baz alınarak yapılan 4 aylık hesaplamalara göre şuan için en az %6'nın üzerinde bir zam beklentisi hakim. İşte güncel emekli maaşı zam oranları ve enflasyon farkı…
27.11.2021 14:52
- Son Güncelleme: 27.11.2021 14:52
Memur ve Emekli Maaşları Aralık'ta Belli Olacak!
SSK ve Bağ Kur emeklilerinin yanı sıra memur maaşları da Aralık ayında açıklanacak yeni verilere göre belirlenecek. Memur emeklileri için %5 oranında yapılan zamla beraber ayrıca %7 oranında enflasyon farkı ödemeleri de gerçekleştirilecek.
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