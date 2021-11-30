Gözler oradaydı! SGK'ya hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber...

10 YILDA EMEKLİLİK HAKKI NEDİR?

10 senede emeklilik hakkı 3600 günle emeklilik hakkıdır. İlk işe giriş tarihi 1999 senesinin Eylül ayından evvel olanlara Sosyal Emniyet Kurumu 3600 prim gün ödemiş olmak şartıyla emeklilik sağlar. Burada 10 sene sigortalılık gün şartının sağlanması bir başka şart olurken işe giriş tarihine göre yaş şartı da tamamlanmalı.

7200 GÜN KURALI

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi ilk işe giriş tarihine göre çalışanların sağlamaları gereken standart emeklilik şartları var. Bunların dışında erken emekli olmak isteyenler amacıyla yaş haddinden emeklilik şartı da bulunuyor. Bütün bu şartlar çalışanın ilk sigorta primi ödemesi yaptığı tarihe göre belirlenir. 1999 evveli 1999 - 2008 arası ve 2008 ardından SGK'nın temel aldığı 3 şarttır.

1999 evveli standart emeklilik şahsa özel belirlenir. Yaş haddinden emeklilik ise 3600 gün ve 10 sene ile 15 sene sigortalılık gün şartıyla sağlanır.

1999-2008 arası işe girenler için standart emeklilik 7000 iş günü, 60 yaş ve 25 senelik sigortalık gün şartıyla sağlanır. Yaş haddinden emeklilik ise 4500 günle verilir.

2000 ardından amacıyla ise 7200 prim günü, 60 yaş ve 25 senelik sigortalılık şartı aranır. Yaş haddi emekliliği ise 5400 günle olur.