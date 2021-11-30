Gözler oradaydı! SGK'ya hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber...

Sigorta prim ödemesi yapan milyonlarca çalışan en erken tarihte, en ufak yaşta emekli olmanın formülünü arıyorlar. SGK'nın 10 senede emeklilik formülünü inceleyen vatandaşlar kendilerinin uygulayabileceği yöntemleri öğrenmek istiyorlar. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk olarak normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emeklilik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik.
SGK'NIN EMEKLİLİKTE 10 YIL FORMÜLÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk olarak normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emeklilik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK NEDİR?
Yaş haddinden emeklilik normal emeklilik sürecinden değişik olarak daha düşük prim ödemesiyle emeklilik hakkı sağlanmasıdır. Örneğin 2008 senesinden sonra işe girenlerin standart emeklilik şartları 25 senelik sigortalılık süreci, 7200 prim günü ve 60 yaş şartıdır. Fakat prim eksiği olanlar amacıyla bu haklar değişiyor. Yaş haddinden emekli olacaklara 25 senelik sigortalılık süreci, 60 yaş ve 5400 günle emeklilik hakkı sağlanır. Emekli maaş bağlanma aylığında bir oran kesinti olsa da vatandaşlar bu şekilde erken emekli olabilirler.