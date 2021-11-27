SSK ve Bağkur'lular halen şansınız var! Krediyle emeklilik müjdesini kaçırmayın! Emekli olmak isteyenlere Halkbank'tan yeni destek paketi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu olan SSK ve Bağ Kur kapsamında yer alan ve prim borcu olan vatandaşlar için yeni bir emeklilik fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Halkbank tarafından verilecek SGK Emeklilik Kredisi ile vatandaşların prim borçlarını yapılandırarak kolayca ödemeleri ve emekli olmak için önlerinde engel oluşturan prim borçlarını ortadan kaldırmaları sağlanacak. Prim borcu olanlar için Halkbank'tan büyük destek! Ve netleşti! İlk ipucu verisi geldi! 2022 memur ve SGK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olur? O oranın üzerinde zam gelecek! Flaş karar! SGK (SSK) harekete geçti! Artık hemen ödeme alacaksınız! Tek yapmanız gereken ise...
Prim Borcu Olanlara Halkbank'tan Destek Paketi
Kamu bankaları arasında öne çıkan Halkbank, prim borcu olan 4/a ve 4/b kapsamında yer alan tüm vatandaşlar için emekli olma fırsatı sunuyor. Prim borçları nedeniyle emekli olmayan kişilerin yararlanabileceği destek paketi devlet desteği ile verilecek.
5510 sayılı Kanun kapsamında yer alan, emeklilik için yaş ve sigortalılık süre şartlarını taşıyan ancak prim borçları nedeniyle emekli aylığı bağlanmayan kişiler için bu borçlarını ödeme imkanı verilecek. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
SGK prim borçlarını ödeyerek emekli olma hakkı kazanmak isteyen tüm vatandaşların Halkbank kredisinden yararlanması sağlanacak.
SGK Emeklilik Kredisi adıyla Halkbank'ın tüm vatandaşlara sunduğu kredi, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşullarına da sahip.