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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 08:32
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    • 30.11.2021 08:32
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    6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye görülmemiş fırsat!

    Kadın ve erkek hiç fark etmiyor! Peş peşe açıklandı. 6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma fırsatı var. Gerekli şartları taşıyan ve SGK'ya başvuranlar yararlanıyor. 12 ay çoktan maaş alma olanağı doğuyor. Kadınlara 6 sene, erkeklere ise 1 sene erken emekli olma olanağı sağlanıyor. Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanmasıyla 1 sene, kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 sene kazanıyor. Erken emeklilik amacıyla bu fırsatı kullanırken paranızı da koruyabilirsiniz. Eğer şimdi borçlanırsanız en az 5 bin lira cebinizde kalacak. Çalışırken gerçekleştireceğiniz borçlanmalarda ise yüzde 15 vergi iadesi alacaksınız.

    6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi

    6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi. Bu zamanlarda emeklilik hususu çok daha çok gündeme gelmeye başladı. Mevzuatımızda emeklilik tarihini öne çekmek, çalışmadan toplu para ile prim kazanmak amacıyla de birtakım imkânlar bulunuyor. Bunlardan birisi erkek sigortalılar amacıyla askerlik borçlanması. Bir öteki ise bayan sigortalılar amacıyla doğum borçlanması. Sigortadan evvel askerlik yapanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 sene erken emekli olabiliyor. Sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması da bayan sigortalılara 6 sene (2160 gün) kazandırıyor.

    1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI

    Borçlanmak amacıyla SGK'ya o günlerin parası yatırılıyor ve prim kazanılıyor. Dolayısıyla kadınlar çalışmadan 6 senelik prim kazanabilirken erkekler 18 ayı bulan askerliklerini borçlandıklarında 1 sene erken emekli olarak 12 maaş çok alma şansını yakalamış oluyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR

    Bu borçlanmalar ne vakit istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiği vakit yapabileceğiniz gibi şuandan de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

    Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir diğer katkısı da vergi manasında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu üstünlük amacıyla borçlanmaları çalışırken gerçekleştirmek gerekiyor.

        VERGİ KAZANCI VAR

        Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücretliler, borçlanma amacıyla SGK'ya oluşturulan prim ödemelerini gelir vergisi matrahından indirme imkanına sahipler. Bu borçlanmaları ücretten kesilerek yaptığınızda o aya ait gelir vergisi matrahında gider olarak yazılabiliyor. Ödeme toplu olarak yapıldığında ise ödenen tutar aylara bölünerek ücretlerin vergiye tabi matrahından indirilebiliyor.

        NASIL HESAPLANIYOR

        *Çalışırken yaptığınız ödemelerle alakalı belgeleri işvereninize vermeniz gerekiyor. Böylece işveren yaptığınız bu prim ödemelerini ilk aydan başlamak üzere sizin vergi matrahınızdan gider olarak gösterip indiriyor.

        *Asgari ücretli bir çalışan gelir vergisi olarak 456,13 lira ödüyor (bunun 268 lirası AGİ olarak geri alınıyor). 18 aylık askerlik borçlanması amacıyla 20.606,40 lira ödediğinde borçlanılan tutarın tamamı tamamlanana kadar her ay indirim uygulanacak.
        *İlk ayda uygulanacak matrah 3.040,87 lira olacak. Toplam ödeme tamamlanana kadar bu indirim devam edecek.

        *Böylece devlet askerlik borçlanmasının yüzde 15'ini çalışan adına karşılamış oluyor. Maaşı yüksek çalışanlarda kazanç daha da artıyor.

        ŞİMDİ ÖDE KARLI ÇIK

        Borçlanmaların tamamı yürürlükteki brüt asgari ücret ve onun 7.5 katı arasındaki bir miktar üstünden yapılıyor. Doğum askerlik gibi borçlanmaların aylık ödemeleri brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken yurtdışı borçlanmalarda miktar yüzde 45'e çıkıyor.
        Bu sene amacıyla bir aylık en düşük doğum ve askerlik borçlanması ( 3.577,5 X % 32) 1.144,80 TL olurken en yüksek borçlanma ise 8.586 TL'yi bulmaktadır.

        En düşük aylık yurtdışı borçlanması ise 2021 senesi amacıyla 1.609,88 TL olarak belirlenmektedir. Belirttiğimiz gibi yurtdışı borçlanmalar bundan sonra TL üstünden yapılmakta ve geçerli brüt asgari ücretin yüzde 45'i üstünden hesaplanmaktadır. Önümüzdeki ay asgari ücret teşhis komisyonu toplanarak 2022 senesi amacıyla geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret her halde artacak. Tahminler yüzde 25-30 arasında zam uygulanacağı yönünde.

            Doğum, askerlik gibi borçlanmalarda asgari ücret üstünden hesaplanacağı amacıyla daha yüksek meblağlarda olacak. Bu yüzden 2022 senesini beklemeden 2021 sonuna kadar borçlanmaları yapanlar kazançlı çıkacak.

            Yani 2021 senesinin sonuna kadar borçlanma yapanlar 3.577,5 TL'lik brüt asgari ücret üstünden borçlanma yapar iken 2022 senesinin Ocak Ayı Ayı ayında yapılacak borçlanmalar bunun yüzde 25-30 üstünde olabilecek.

            Zam uygulanacağı net bulunduğu amacıyla senebaşı gelmeden borçlanmasını yapan miktar ne olursa olsun kazançlı çıkacak. Bunu biraz daha somutlaştırırsak Aralık sonuna kadar 18 aylık askerlik borçlanması yapacak bir sigortalı 20.606,40 TL öderken Ocak Ayı Ayı ayında yüzde 25 artışla 25.778 TL ödemek mecburiyetinde kalacak. Eğer erken öderse 5 bin liradan çok para cebinde kalacak. 1 çocuk borçlanmasında ise kazanç miktarı yüzde 25'lik hesaba göre 6 bin lirayı geçecek.

            TABLO BORÇLANMADA EN DÜŞÜK TUTARLAR

            Süre 2021 (TL) 2022 (TL- % 25 Tahmin)

            Günlük 38,16 47,70

            Aylık 1.144,80 1.431

            2 senelik 27.475,20 34.344v18 aylık 20.606,40 25.758

            Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır.

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            Haberler Ekonomi 6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye görülmemiş fırsat!
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