6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye görülmemiş fırsat!

6 sene erken emeklilik ve 12 maaş fazla alma şansı geldi. Bu zamanlarda emeklilik hususu çok daha çok gündeme gelmeye başladı. Mevzuatımızda emeklilik tarihini öne çekmek, çalışmadan toplu para ile prim kazanmak amacıyla de birtakım imkânlar bulunuyor. Bunlardan birisi erkek sigortalılar amacıyla askerlik borçlanması. Bir öteki ise bayan sigortalılar amacıyla doğum borçlanması. Sigortadan evvel askerlik yapanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 sene erken emekli olabiliyor. Sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması da bayan sigortalılara 6 sene (2160 gün) kazandırıyor.
1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI
Borçlanmak amacıyla SGK'ya o günlerin parası yatırılıyor ve prim kazanılıyor. Dolayısıyla kadınlar çalışmadan 6 senelik prim kazanabilirken erkekler 18 ayı bulan askerliklerini borçlandıklarında 1 sene erken emekli olarak 12 maaş çok alma şansını yakalamış oluyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR
Bu borçlanmalar ne vakit istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiği vakit yapabileceğiniz gibi şuandan de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir diğer katkısı da vergi manasında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu üstünlük amacıyla borçlanmaları çalışırken gerçekleştirmek gerekiyor.