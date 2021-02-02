RAPOR PARASI NE KADAR?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret gibi iş görmezlik ödeneği yani rapor parasına da yüzde 21,56'lık zam yapıldı.

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU SORGULAMA

İş göremezlik raporu almaya hak kazana kişilerin raporu sorgulamak için rapor parasını T.C. kimlik numarası üzerinden veya E-devlet üzerinden hem de PTT şubelerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PTT rapor parası sorgulaması yapmak için PTT şubelerine giderek nüfus cüzdanıyla giden kişiler paralarının ödenip ödenmediğini öğrenebilirler. Telefon numarası veya SSK üzerinden Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve BAĞ-KUR hakkında bütün soruların yanıtları almış olursunuz.