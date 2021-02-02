Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere yönelik çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere bazı sosyal desteklerde bulunuyor. Süt parası da (emzirme) bunlardan bir tanesidir. Bir diğer ismi ile emzirme parası doğumun ardından bir defaya mahsus olarak ödenir. Süt parası başvurusu yapılarak belli bir zaman sonra PTT'den alınır. Süt parası ne kadar ve süt parası başvurusu nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelir. 2021 Süt emzirme parası ne kadar, kaç TL? Süt parası başvurusu nasıl yapılır ve doğumdan kaç gün sonra yatar? İşte tüm detaylar!
SÜT PARASI YARDIMI NEDİR?
Bir diğer adı emzirme parası olan süt parası yardımı yeni doğum yapan annelere verilen nakdi destektir. Bu annelerin çocuklarının ana ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Süt parası ödemeleri PTT aracılığı ile yapılmaktadır.
2021 SÜT PARASI YARDIMI KAÇ TL'DİR?
Yeni doğum yapan anneler süt parası yardımının kaç TL olduğunu merak ediyorlar. Süt parası yardımı her çocuk için bir defaya mahsus ödenmektedir. 2020 yılının güncel hesaplamaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım miktarı listesine göre süt parası yardımı 202 TL'dir. Bu miktar her yıl güncellenerek yükselmektedir.