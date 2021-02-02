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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 09:57
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    • 02.02.2021 10:16
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    Tüm annelere müjde: Geri ödemesiz anında 202 TL veriliyor! 'den alabilirsiniz! | başvurusu nasıl yapılır?

    Doğum yapan annelerin devletten aldığı pek çok yardım bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de süt parasıdır. Süt parası diğer bir adı ile olarak bilinir. Yeni doğum yapan lere bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir. Anneler, süt parasını nasıl alacaklarını ve emzirme parasını nereden alacaklarını merak etmeye başladı. Peki, süt parası başvurusu nasıl yapılır? Süt parası bir diğer adıyla emzirme parası almak için şartlar nelerdir? ne kadar? E-devlet nasıl oluyor? İşte merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Annelere müjde! Anında 202 TL veriliyor!

    Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere yönelik çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere bazı sosyal desteklerde bulunuyor. Süt parası da (emzirme) bunlardan bir tanesidir. Bir diğer ismi ile emzirme parası doğumun ardından bir defaya mahsus olarak ödenir. Süt parası başvurusu yapılarak belli bir zaman sonra PTT'den alınır. Süt parası ne kadar ve süt parası başvurusu nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelir. 2021 Süt emzirme parası ne kadar, kaç TL? Süt parası başvurusu nasıl yapılır ve doğumdan kaç gün sonra yatar? İşte tüm detaylar!

    SÜT PARASI YARDIMI NEDİR?

    Bir diğer adı emzirme parası olan süt parası yardımı yeni doğum yapan annelere verilen nakdi destektir. Bu annelerin çocuklarının ana ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Süt parası ödemeleri PTT aracılığı ile yapılmaktadır.

    2021 SÜT PARASI YARDIMI KAÇ TL'DİR?

    Yeni doğum yapan anneler süt parası yardımının kaç TL olduğunu merak ediyorlar. Süt parası yardımı her çocuk için bir defaya mahsus ödenmektedir. 2020 yılının güncel hesaplamaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım miktarı listesine göre süt parası yardımı 202 TL'dir. Bu miktar her yıl güncellenerek yükselmektedir.

        2021 E-DEVLET SÜT PARASI SORGULAMA !

        E-devlet üzerinden süt parası çıkıp çıkmadığını sorgulamak isteyen anneler, oldukça kolay bir şekilde süt parası çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirler. E-devlet sistemini kullanarak, emzirme ödeneği sorgulaması yapmak için www.turkiye.gov.tr adresine gidilmelidir. Sonrasında E-devlet sistemine giriş yapan anneler, emzirme parasının çıkıp çıkmadığı hakkında sorgulama başlatabilirler.

        SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Süt parası başvurusu için özel olarak bir başvuru yapmaya gerek yoktur. Doğum yapılan hastanelerde doğuma dair bilgilerin girişi sırasında başvuru otomatik olarak yapılmaktadır. Doğumun ardından PTT şubelerine giderek babalar süt parası yardımını kimliklerini ibraz etmek suretiyle alabilirler.

        EMEKLİ OLAN ANNE SÜT PARASI ALABİLİR Mİ?

        Süt yardımı alacak bir anne doğumdan önce resmi olarak evlenmelidir. BAĞ-KUR borcu olan kişiler bu yardımdan yararlanamaz. Annelerin süt için para alma hakları vardır. Bu miktar, Doğu parası hariç annelere ödenir. Sigortalı anne, emzirme, analık, analık ve analık sigortası kapsamında yardım alır. Emzirme ödeneği veya süt parası, sigorta ile bağlantılı değildir. Anne veya baba doğum parası alabilirken, yalnızca anne süt parası alabilir. SGK yardımları ve evli anne ve babalar bu yardımlardan yararlanabilir, ancak emekli anne ve babalar bu yardımlardan yararlanamaz.



            YENİ DOĞAN BEBEĞE BEZ VE MAMA YARDIMI

            Bebek bezi ve mama alabilmeniz için önce bebeğin doğması önemlidir. Anne ve çocuk bezi yardımı, muhtaç bebekler ve ailelere yardımdır. Kabul edilen adaylar için 24 aylık bir ücret ödenecektir. Ailenin kişi başına düşen geliri, 778 Türk lirası olan asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu , Kaymakamlıklar, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığın çatısı altındaki vakıflar, Muhtarlıklar, Bu kişiler belirli yardım koşullarını karşılarsa, başvurularını ilgili kurum veya kuruluşlar aracılığıyla tamamlayabilirler.

            DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

            Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.

            Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden temin edilmektedir.

            DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

            15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi durumunda 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.

            Doğum yardım parası (DYS) için hak sahipleri 1 ay içerisinde PTT giderek paralarını çekebilir. Ayrıca kamu işçisi olan kişilerin yaptıkları sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan kişilerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar için doğum parası hak olarak sayılmaktadır.

                YARIM GÜN İZNİ NEDİR?

                SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor.

                Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.

                DOĞUM YARDIMI NEDİR?

                Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.
                Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

                DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

                Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
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                Haberler Ekonomi Tüm annelere müjde: Geri ödemesiz anında 202 TL veriliyor! PTT'den alabilirsiniz! | 2021 Süt parası başvurusu nasıl yapılır?