SGK hak tanıdı! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! 10 senede...

Emeklilik hayali kuranların sorguladıkları 3600 günden emekli olmak ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken kişinin sigorta girişidir. Ayrıca kadın ve erkek çalışanda değişiklik gösterir. SSK'dan 15 yıl ve 3600 prim günü üzerinden emekli olmak isteyenler için şartlar nelerdir? 3600 günden emekli olanların alacağı maaş miktarları ne kadardır?
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Örnek Hesap
05.10.1958 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi. 1997'ye kadar çalıştı, 3.600 günü var. 15 yıllık sigortalılık süresini 15.07. 2002'de tamamladı. 3.600 günü ise 15.07.1997'de doldurarak ikinci şartı da geçmiş oldu. 55 yaşına ise 05.10.2013'te bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor. Son şartın gerçekleştiği tarih tablo 59 yaşına tekabül ediyor. Bu durumda Bay (A) 05.10.2017'de emekli olabilir.
Emekli Olmak için Çalışmaya Gerek Yok
3.600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540 gün, kadınlar 2.160 gün kazanabilir.
Bu Tarihe Çok Dikkat!
Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır
Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.
Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.
08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.
Kadınlarda, 52 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta süresi başlatılanlardır.
Kadınlarda, 54 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2005 tarihinde sigorta süresi başlayanlardır.
Kadınlarda, 56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2008 tarihinde sigorta süresi başlayan kişilerdir.
Bu şartlara sahip olan kadın çalışanların 3600 günden (takvim.com.tr) emeklilik koşulları yukarıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. Erkeklerin emeklilik için uyması gereken şartları ve maaşlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Erkekler İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur. Erkekler için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmalıdır.
Çalışma süresince 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta başlangıcı yaptıranlardır.
58 yaşında emekli olmak için 24.05.2008 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
60 yaşında emekli olmak için 24.05.2014 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
Bu şartları sağlayan erkek çalışanlar, yukarıda verilen yaş sınırlarında emekli olurlar. Çalışanların, 3600 gün üzerinden emekli olabilmeleri için dahil olmaları gereken sigorta kapsamları ve maaş ücretleri hakkında detayları, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
3600 Günden Emeklilik İçin Sigorta Kapsamı
3600 günlük emeklilik sigorta kapsamları, devlet tarafından belirlenir. 3600 günlük prim ödemesi ile emekli olmak isteyenler, devletin belirlediği sigorta uygulamaları içerisinde yer almalıdır. 3600 günden emeklilik için belirlenen sigorta kapsamları, şu şekilde sıralanır:
SSK(4A) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
BAĞ-KUR (4B) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
Sigorta kapsamları, yukarıda bulunan koşulları sağlayan kişiler, 3600 gün boyunca
(takvim.com.tr) primleri ödemiş ise emeklilik olanağından yararlanırlar. 3600 günden emeklilik şartlarını tamamlayanların alacakları maaş tutarları hakkında bilgileri, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
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