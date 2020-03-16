31 TL borçlanma ile 2 yıl önce emekli olun!

31 lira borçlanma yaparak 2 yıl önce erken emekli olabilirsiniz başlığı altında aramalar internette sıklaştı. Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor.
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İşte sigortalılık süresine göre rehber
Sigortalılık Süresine Göre Rehber
SGK rehberine göre (takvim.com.tr) 23 Aralık 1970 doğumlu olan Kasım 1993 tarihinde askere giden birisi 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başlarsa ve 6000 gün sigortalı süresi olan bir kişi askerlik borçlanması yapmazsa, 23.12.2026 tarihinde emekli olabilirken 1 günlük borçlanma ile yani 98,1 TL * % 32 = 31,39 TL ödeyerek 23.12.2024 tarihinde emekli olabilmektedir. Yani askerliğe başlama tarihi sigorta başlangıcı olarak hesaplanma yapıldığı için borçlanma halinde 2 yıllık bir kazanç sağlanabilmektedir.
Borçlanma ile Emeklilik
Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş önce emeklilik elde edilebiliyor.
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