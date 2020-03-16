31 TL borçlanma ile 2 yıl önce emekli olun!

Borçlanma ile Emeklilik

Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş önce emeklilik elde edilebiliyor.