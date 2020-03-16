Emeklilik tarihini beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu dilimde olanlar dikkat edin

SGK'dan erken emekli olabilirsiniz. Bu bağlamda bu hastalıkları olanlar emeklilik tarihini beklemeden erken emekli olabilirler! Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik ödeneği gibi kolaylıklar sunuluyor. Kanser hastalarına da malullük maaşı ödeniyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi.

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