Emeklilik uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından vatandaşların rahata kavuştuğu bir dönemi ifade eder. Normal şartlar altında kişilerin emekli olabilmesi için yasallar ile belirlenen emeklilik şartlarına uygun olması gerekir. En kabataslak anlatımıyla vatandaşların emekli olabilmesi için prim günü, yaş, sigortalılık süresi ve sigorta giriş tarihi gibi kriterlere bakılır.
2020 Zam Oranı Emekli Maaşlarına Ne Kadar Yansıdı?
Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte başta asgari ücret olmak üzere Türkiye ekonomisindeki bütün mihenk taşları yeniden düzenlendi. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için belirlenen zam oranı neticesinde 76- 382 TL arasında zam yapıldı.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?
Yapılan zam SSK, memur ve BAĞ-KUR emeklilerini etkilenmiştir. Her emekli türünde yapılan zamlar sonucunda en düşük emeklilik maaşları yeniden belirlenmiştir.
En düşük memur emekli maaşı yapılan yüzde 5.5'lik zam ile birlikte 2.522'den 108 TL artarak 2.660 TL'ye evrildi.
SSK emeklilik maaşlarında sigorta olunan yıl oldukça önemli olurken; 2008 sonrasında emekli olanların aldığı en düşük maaş 77 TL arttırılarak 1.181 TL'den 1.258 TL'ye yükseltildi. Belirlenen yüzde 6.5'lik zam oranı kapsamında 2008 yılı öncesinde emekli olan SSK'lıların en düşük emeklilik maaşı 130 TL arttırılarak 2.000 TL'den 2.130 TL'ye getirildi.
BAĞ-KUR'luların emeklilik maaşında ise; kişinin tarım ya da esnaf olması dikkate alınır. Tarım BAĞ-KUR emeklileri 86 TL, esnaf BAĞ-KUR emeklileri ise 110 TL oranında zam almıştır. Buna göre; Tarım BAĞ-KUR'luların en düşük aylığı 1.332 TL'den 1.418 TL'ye; Esnaf BAĞ-KUR'luların en düşük maaşı ise 1.688 TL'den 1.798 TL'ye yükseltilmiştir.
Emekli Maaşını Arttırmanın Yolları Nelerdir?
Emekli maaşının yüksek olması çalışanların en büyük hayalidir. Emekli maaşının yükseltilmesine dair çok bilinen yanlışların başında; çalışma süresinin uzunluğunun etkili olduğu iddiası vardır. Emeklilik maaşında etkili olan çalışırken kazanılan aylık kazanç ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prim esastır. Emekli maaşı, çalışanın ortalama aylık kazancı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucunda elde edilen miktar baz alınarak bağlanır. Aynı zamanda kişinin son 7 yılda çalıştığı statüde (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) emeklilik maaşında etkilidir. SSK'lı emekli olanların BAĞ-KUR'lu emeklilere göre avantajlı olarak daha yüksek emekli maaşı alırlar.
Emekli maaşının yüksek olması için kişinin aylık ücretine bağlı olarak prim ödemesinin tavandan yapılması gerekir. Prim, ikramiye veya fazla mesai gibi ek ödemelerin prime esas kazanca eklenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi de emekli aylığını etkiler. Birden fazla yerde sigortalı olarak çalışmak prime esas kazancı arttıracağı için emekli maaşının yükselmesinde direkt olumlu olarak yansıtılır. Son olarak kadınlar için tanılan doğum borçlanması ve erkeklerin faydalandığı askerlik borçlanması ile yurtdışı borçlanmalarının geriye dönük prim ödemelerinin tavandan yapılması da emekli maaşını yükseltir.
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