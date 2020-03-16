2020 Zam Oranı Emekli Maaşlarına Ne Kadar Yansıdı?

Emekli maaşının yüksek olması için kişinin aylık ücretine bağlı olarak prim ödemesinin tavandan yapılması gerekir. Prim, ikramiye veya fazla mesai gibi ek ödemelerin prime esas kazanca eklenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi de emekli aylığını etkiler. Birden fazla yerde sigortalı olarak çalışmak prime esas kazancı arttıracağı için emekli maaşının yükselmesinde direkt olumlu olarak yansıtılır. Son olarak kadınlar için tanılan doğum borçlanması ve erkeklerin faydalandığı askerlik borçlanması ile yurtdışı borçlanmalarının geriye dönük prim ödemelerinin tavandan yapılması da emekli maaşını yükseltir.