Çalışmadığınızda devlet 1962 tl maaş veriyor! Milyonlara büyük müjde geldi!

Rapor Parası Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İş göremez ödeneğinden yararlanmak için çalışanların SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirce çalışanların raporu olsa dahi ödenekten yararlanması söz konusu olmaz.

Çalışma hayatı sırasında geçirilen hastalık veya kaza bir sağlık kurulu aracılığıyla verilen rapor ile tescillenmelidir.

Rapor alınan tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışanların en az 90 prim günü ödemesinin olması şarttır.

Rapor parası talebi olan vatandaşın SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekir.

Sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olması gerekir.

Çalışanın hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarında rapor parası almasına imkan tanınır.

Rapor Parası Ne Kadardır? Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?

Rapor parasına dair ödemelerde kişiye uygulanan tedavi büyük rol oynar. 2020 yılı için rapor parası miktarı günlük en az 65.40 TL olarak belirlenmiştir. Rapor parasındaki artış talebi ileten çalışanın aldığı brüt maaşa göre değişiklik gösterir.

Hastalık nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.373 TL; ayakta yapılan tedavilerde aylık rapor parası 1.831 TL ödeme yapılır.

İş kazası nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.451 TL; ayakta tedavilerde ise aylık rapor parası 1.962 TL olarak belirlenmiştir.