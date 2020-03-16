SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren 'koronavirüs' kararı geldi. Korona virüsün Türkiye'de de orya çıkmasının ardından önlemler art arda geliyor. Bunlardan biri de emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde ise maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

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