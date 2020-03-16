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Sevindiren açıklama... Milyonlarca , ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren ‘koronavirüs’ kararı…

Kurumu () milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında emekliler de isterlerse maaşlarını evden alabilecekler. Tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği açıklandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor.

  • SGK
  • 17.03.2020 10:12
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 10:12
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SGK'dan emeklileri sevindirecek karar!

SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliyi ilgilendiren 'koronavirüs' kararı geldi. Korona virüsün Türkiye'de de orya çıkmasının ardından önlemler art arda geliyor. Bunlardan biri de emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde ise maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek. Emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

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