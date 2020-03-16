Erken emeklilik ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Her çalışanın en büyük hayali erken emekli olmaktır. Bu anlamda haberlerimizde sürekli olarak erken emeklilik formüllerini veriyoruz. Eğer sigortadan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler.
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ANNELE MÜJDE
Emekliliği öne çekmenin de yolları var. Borçlanma bunlardan birisi. Erkekler askerlik borçlanması yaparken kadınlar da doğum borçlanmasıyla erken emekli olabiliyor. Son yapılan düzenlemeyle kadınların borçlanabilecekleri çocuk sayısı 2'den 3'e çıkartıldı. Bu sayede kadınlar her çocuk için 2 yıl olmak üzere 6 yıl kazanıyor. Bu da toplamda 2160 gün prim anlamına geliyor. Üstelik bu haktan sadece SSK'lılar değil memur ve Bağ-Kur'lu anneler de yararlanabiliyor. Burada ilk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor.
Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor. Bu borçlanma annelerin 6 yıl erken emekli olmasını sağlıyor.
■ Eşim 1995 girişli. 450 gün primi var. 3 çocuğumuz var. Borçlanma yapıldıktan sonra ne kadar SSK'lı olarak çalışması gerekir. Hayrettin AKDOĞAN
450 günle emekli olması mümkün görünmüyor. En az 3600 gün gerekiyor. Çocukları borçlanabilir ve 2160 gün kazanır. 3600 güne tamamladığında 58 yaşında emekli olur.
■ Babam 1993 yılından beri sürekli SGK'lı olarak çalışıyor. Primi doldu yaşı bekliyor. Annemin 8 günlük SGK girişi bulunmakta. Rüya ATABAY
Babanızın primi ve yılı dolmuşsa 54 yaşında emekli olacak. Bu yüzden yaşının dolmasını bekleyecek ki 54 yaş emeklilik için genç bir yaş. Annenizin 8 günlük primle emekli olması mümkün değil.
■ 1976 doğumluyum. 1996'dan 7 ay çiftçi Bağ- Kur girişim var. 2006 yılından bu yana SSK girişim var. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bağ-Kur girişim emekli maaşımı düşürür mü? Nevzat AKIN
7 aylık Bağ-Kur girişi sizin emekli maaşınızı düşürmez. Eğer memur olarak çalışıyorsanız zaten memuriyetteki şartlarınızla emekli maaşı alırsınız.
■ 1973 doğumluyum. 1991 sigorta girişim var. Güvenlik koruyucusuyum. 24 yıldır görev yapıyorum. 8550 gün sigortam var. İşten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım ya da ne zaman emekli olurum? Hikmet ÖZCAN
İşe giriş tarihinizi tam vermemişsiniz 51 ya da 52 yaşında emekli olursunuz, priminiz tamam. Tazminat hesabı ise her yıl için bir brüt maaş olarak yapılıyor. 24 ile son brüt maaşınızı çarpacaksınız.
DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI
Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması şarttır. Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanılamaz. Öte yandan, doğum borçlanması yapılabilmesi için çocuğun sağ doğması gereklidir.
DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR, KİMLER YAPABİLİR?
Doğum borçlanması en kısa haliyle açıklanmak gerekirse bir hizmet borçlanması türüdür. Erkek çalışanların askerlik borçlanmasına benzerlik gösteren doğum borçlanması, kadın çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlık SSK, Bağ-Kur ya da diğer kapsamlardaki sigortalılık başlangıç tarihlerinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yapmak kaydı ile bu günleri hizmetten saymasına imkân sağlayan bir haktır. Sigortalılık statüleri fark etmeksizin 4/a'lı, 4/b'li ve 4/c'li, yani SSK'lı, Bağ Kur'lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün doğum yapan kadınlar bu doğum borçlanmasından yararlanabilirler.
NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranına ulaşarak, ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için yapmanız gerekenlerse;
• E-Devlet Kapısı sayfasına girin (turkiye.gov.tr.).
• E-Devlet sistemine giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı).
• Sistemde e-hizmetler sayfasına girin.
• E-hizmetler sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumu listesine ulaşın.
• Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına tıklayın.
• Ne Zaman emekli olurum sayfasında bulunan sigorta kolu kısmından (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• SGK hizmete bağlama tarihini girin.
Bu işlemlerin ardından birkaç saniye içerisinde sigorta kolu ve hizmete başlama tarihine göre normal olarak "emeklilik yaşı", "hizmet süresi" ve "emeklilik prim gün sayısı" bilgilerini öğrenebilirsiniz.
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