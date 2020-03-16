■ Babam 1993 yılından beri sürekli SGK'lı olarak çalışıyor. Primi doldu yaşı bekliyor. Annemin 8 günlük SGK girişi bulunmakta. Rüya ATABAY

Babanızın primi ve yılı dolmuşsa 54 yaşında emekli olacak. Bu yüzden yaşının dolmasını bekleyecek ki 54 yaş emeklilik için genç bir yaş. Annenizin 8 günlük primle emekli olması mümkün değil.

■ 1976 doğumluyum. 1996'dan 7 ay çiftçi Bağ- Kur girişim var. 2006 yılından bu yana SSK girişim var. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bağ-Kur girişim emekli maaşımı düşürür mü? Nevzat AKIN

7 aylık Bağ-Kur girişi sizin emekli maaşınızı düşürmez. Eğer memur olarak çalışıyorsanız zaten memuriyetteki şartlarınızla emekli maaşı alırsınız.

■ 1973 doğumluyum. 1991 sigorta girişim var. Güvenlik koruyucusuyum. 24 yıldır görev yapıyorum. 8550 gün sigortam var. İşten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım ya da ne zaman emekli olurum? Hikmet ÖZCAN

İşe giriş tarihinizi tam vermemişsiniz 51 ya da 52 yaşında emekli olursunuz, priminiz tamam. Tazminat hesabı ise her yıl için bir brüt maaş olarak yapılıyor. 24 ile son brüt maaşınızı çarpacaksınız.