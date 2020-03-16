Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında emekliler de isterlerse maaşlarını evden alabilecekler. Tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği açıklandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor.

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