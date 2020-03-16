2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik kalemler yeniden düzenlendi. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından başta asgari ücret olmak üzere, emekli aylıkları ve memur maaşlarına zam yapıldı. Eşi vefat eden ya da boşanmış kadınlar ile yetim çocuklar için bağlanan sosyal yardımlarda enflasyon oranından nasibini alarak arttırıldı. Peki, 2020 yılından dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Aylıktan yararlanmak için belirlenen şartlar nelerdir? İşte, dul ve yetim aylığına dair öğrenilmek istenilen detaylar… Dul ve yetim aylığında vefat eden kişinin maaşından kesintiler yapılır.



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